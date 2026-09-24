Un posto al sole, le anticipazioni del 25 settembre 2026: crescono i sospetti su Grillo

Damiano è sempre più convinto che Grillo ha a che fare con la sparizione di Eduardo: trama di "Un posto al sole" del 25 settembre

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Ufficio stampa Rai Grillo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 25 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 24 settembre 2026

Nella puntata del 24 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un poso al sole così. Damiano si mette sulle tracce di Eduardo, determinato a scoprire che fine abbia fatto; consapevole del pericolo che la verità possa emergere, Grillo segue con attenzione e diffidenza ogni sua mossa. Intanto, al Vulcano la tensione sale ulteriormente fino a spingere Samuel a un insolito colpo di testa, destinato a lasciare il segno nei delicati equilibri del locale. Sul fronte familiare, Mariella, entusiasta delle lezioni di yoga condivise con Guido, non perde occasione per punzecchiare affettuosamente Cerruti, divertita dalla nuova complicità di coppia.

Anticipazione della puntata del 25 settembre 2026

Spinto dal sospetto che Grillo sia legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di vederci chiaro. Intanto Alberto continua ad andare ogni giorno, pieno di speranza, a trovare Gianluca e scopre che, a volte, proprio le persone più inaspettate possono offrire parole di grande conforto. Dopo il licenziamento di Micaela, Nunzio e Samuel sono sempre più ai ferri corti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026.