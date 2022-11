Come rinnovare l’arredamento della sala da pranzo

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

C’è chi la usa tutti i giorni e chi invece la riserva a occasioni speciali. In entrambi i casi la sala da pranzo è uno spazio conviviale che deve essere confortevole e accogliente. Quando si deve arredare la sala da pranzo è importante pensare a soluzioni che siano adatte alle esigenze e ai gusti dei proprietari di casa. Soprattutto se la zona giorno è aperta, la progettazione di sala da pranzo e salotto insieme deve essere estremamente funzionale.

Perché bisogna tenere conto che serve lo spazio libero per il passaggio – come minimo 60 cm – e che quindi gli arredi vanno disposti in maniera tale da creare un percorso agevole tra le due zone. L’ideale, in questi casi, è scegliere pochi mobili, concentrandosi su quelli davvero necessari, così da avere un living di personalità: arioso, invitante e mai soffocante.

Queste indicazioni valgono sia che tu debba arredare la sala da pranzo da zero sia che tu debba rinfrescare il look un po’ datato. Se vuoi trasformare il living e migliorare lo stile dei tuoi interni, puoi prendere spunto da queste idee per una sala da pranzo moderna e contemporanea.

Idee d’effetto per la sala da pranzo moderna

Se la disposizione e la scelta dei mobili in sala da pranzo sono già perfette, ma avverti comunque la necessità di aggiungere un pizzico di freschezza e di design attuale all’arredamento, perché non provi semplicemente a cambiare colore alle pareti. Tra carta da parati, pittura o rivestimenti hai a disposizione una moltitudine di alternative che ti permettono di proiettare la sala da pranzo classica in una nuova atmosfera.

Puoi puntare sul muro di accento da decorare con una carta da parati in sintonia con le nuove tendenze di arredo e il gioco è fatto. Tra fantasie botaniche, pattern grafici, motivi art déco, effetti materici e fantasie floreali è difficile non trovare la carta da parati perfetta per rivestire la parete alle spalle del tavolo in sala da pranzo.

Cemento, legno, pietra, mattone sono alcuni degli effetti che puoi riprodurre con la carta da parati per dare carattere ai tuoi interni e trovare nuove idee di decorazione per la sala da pranzo. Quando è di buona qualità, la carta da parati crea sfondi realistici che permettono di trasformare l’atmosfera anche senza cambiare i mobili della tua sala da pranzo.

Prova a rivestire la parete con una carta da parati che riproduce perfettamente i mattoni rossi e ti sentirai proiettato in un loft newyorkese. Scegli l’effetto doghe di legno bianco e ti sposterai su un cottage affacciato sull’oceano. Vuoi cambiare scenario alla tua sala da pranzo classica ? Osa la carta da parati con una stampa tropicale per farti trasportare dall’altra parte del mondo in un battito di ciglia.

Scegli l’effetto doghe di legno bianco e ti sposterai su un cottage affacciato sull’oceano. Vuoi cambiare scenario alla tua ? Osa la carta da parati con una stampa tropicale per farti trasportare dall’altra parte del mondo in un battito di ciglia. Con una carta da parati a motivi geometrici puoi realizzare illusioni ottiche perfette anche come sfondo quando fai le riunioni on line. Il motivo decorativo è indovinato se cerchi idee per enfatizzare una sala da pranzo dallo stile nordico e per dare un twist moderno agli arredi in legno o dai colori delicati.

e per dare un twist moderno agli arredi in legno o dai colori delicati. Tra le decorazioni di grande tendenza c’è anche la stampa jungle . Una carta da parati con un’esplosione di vegetazione porta tanta energia e freschezza nella sala da pranzo moderna e contemporanea . Anche i grandi motivi tropicali con fiori e uccelli dai colori accesi aggiungono vivacità ai tuoi interni.

. Una carta da parati con un’esplosione di vegetazione porta tanta energia e freschezza nella . Anche i grandi motivi tropicali con fiori e uccelli dai colori accesi aggiungono vivacità ai tuoi interni. Se il tuo living è open space, tra le buone idee per decorare la sala da pranzo valuta la possibilità di tappezzare anche il soffitto per creare uno straordinario effetto cocoon. Ricorda invece che se scegli la carta da parati per decorare una piccola sala da pranzo, per produrre l’illusione di una stanza più ampia devi contenere la decorazione su una sola parete.

Sala da pranzo e salotto insieme? Dipingi le pareti

Chi non riesce a innamorarsi della carta da parati può optare per un muro di accento verniciato in un colore diverso. Se sala da pranzo e salotto sono insieme, nella scelta del colore bisogna ricordarsi che le due zone fanno comunque parte di un solo ambiente che deve risultare armonico.

Si può creare una palette di colori dove la tinta scelta per la parete del soggiorno viene ripresa dai cuscini del divano e altri elementi della zona salotto. Oppure si può introdurre una seconda tinta a contrasto con un effetto boiserie che divide in orizzontale la parete dietro il tavolo della sala da pranzo.

Puntare sui contrasti che producono separazioni molto nette è un’alternativa perfetta per valorizzare la sala da pranzo classica ma aperta sul soggiorno. Il colore è un ottimo strumento a disposizione per delineare gli ambienti senza bisogno di innalzare pareti. Basta non avere paura di osare di grandi campiture di colore differente su ogni parete..

Cambiare le sedie o il tavolo in sala da pranzo?

Per avere un impatto diverso senza ri-arredare la sala da pranzo nuovamente basta semplicemente cambiare tavolo. Puoi comprarne uno di forma e materiale differenti oppure puoi divertirti a dipingere il tuo tavolo di legno. Dovrai prima pulirlo e carteggiarlo delicatamente, poi dovrai decidere se applicare un impregnante che cambia la tonalità dell’essenza e lascia visibili le venature oppure se stendere uno smalto colorato e coprente.

Un’altra buona idea per ravvivare il soggiorno è giocare sulle sedie. Quando i mobili della sala da pranzo hanno un aspetto spento, basta intervenire con decisione sulle sedie e sparigliarle. Puoi cercare qualcosa nei mercatini, verniciare qualche vecchia sedia di legno, aggiungere un pezzo di design: dare vita a un mix & match, che è allo stesso tempo accogliente, vivace e trendy, è più semplice di quello che immagini. Puoi anche osare con l’aggiunta di panche in legno che regalano alla sala da pranzo classica un aspetto amichevole e caldo.

Le panche sono una nuova tendenza di arredo che può trasformare l’aspetto della sala da pranzo. Dai modelli di panche entry level alle panche con seduta imbottita e rivestita di velluto, tutte sono valide alleate che accompagnano il tavolo della sala da pranzo con un mood nuovo, più friendly, più ricercato e sicuramente più originale.

Antichi giochi di specchi per sale da pranzo moderne

A volte la difficoltà di arredare la sala da pranzo, sta nel dare un senso alla decorazione delle pareti. Con o senza carta da parati, con o senza pitture a tinte forti, servono sempre delle buone idee di decorazione delle pareti per rendere l’atmosfera moderna della sala da pranzo contemporanea. Qualche suggerimento? Puoi trasformare una parete in una galleria con una serie di poster a tema incorniciati, puoi appendere le stampe di botaniche con una collezione di piante in stile erbario, puoi scegliere foto di paesaggi oppure i dipinti astratti.

A me piace molto anche l’idea di decorare la parete della sala da pranzo classica con una soluzione moderna: con cornici vintage vuote dipinte nello stesso colore del muro. Trovo piacevole l’effetto tridimensionale delle cornici che emerge dalla parete in un elegante gioco materico.

Oltre ai quadri e alle cornici, ci sono anche gli specchi, ottimi per vestire le pareti, aumentare la luminosità e la percezione dello spazio. Offrono la perfetta soluzione per arredare la sala da pranzo con un look di design senza bisogno di grossi budget. I grandi specchi rotondi con la cornice sottile sono di grande tendenza, chic e scenografici. Ma ci sono anche quelli dalla sagome irregolare che si prestano a creare interessanti groupage ideali a decorare la parete dietro al tavolo da pranzo oltre che ad amplificare la luce naturale.

La credenza è un must dei mobili in sala da pranzo. Che sia un pezzo vintage restaurato stile credenza della nonna, una moderna madia di design è il complemento d’arredo perfetto per la sala da pranzo moderna delle abitazioni contemporanee.

Puoi riempire lo spazio libero sopra la madia appendendo alle parete uno specchio che ti aiuta a rinnovare l’aspetto della sala da pranzo. Con uno specchio appeso o appoggiato sopra la credenza, soprattutto se ben orientato verso la finestra, la sala da pranzo risulta ancora più luminosa e accogliente.

Nella sala da pranzo moderna di stile contemporaneo, con le geometrie pulite dei mobili in legno chiaro, uno specchio rettangolare o quadrato, grande quanto la madia al di sotto, fa miracoli. Scegli una cornice di un colore identico o ton sur ton a quello della credenza bassa e avrai un effetto molto elegante oltre che trendy.

Lo stile degli arredi della sala da pranzo è classico, con mobili in legno scuro di sapore country? Puoi optare per uno specchio con la cornice dello stesso tipo di legno oppure rompi gli schemi di questo stile tradizionale con una cornice in metallo nero. Porterai un tocco industriale che dà carattere e magari ti permette di declinare anche qualche altra decorazione seguendo il filone trendy.

E poi ci sono gli specchi esagonali, quelli ovali o dalle sagome stravaganti: sono tutti perfetti per chi desidera aggiungere un pizzico di originalità alle idee di decorazione della sala da pranzo. In questi casi bisogna fare attenzione soprattutto alle cornici: in legno chiaro o rattan per interni bohémien, in ottone dorato per arredi glamour, in plastica o metallo colorato per una sala da pranzo moderna e contemporanea.

5 Migliorare l’illuminazione della sala da pranzo classica

Non sempre ci si presta la dovuta attenzione, ma nelle sale da pranzo moderne oggi si dà molta importanza all’illuminazione. Per tradizione, sopra il tavolo della sala da pranzo si installa un lampadario che una volta era la sola fonte di luce della stanza. Oggi non è più così. E non perché sempre più spesso sala da pranzo e salotto sono insieme in un unico open space, ma perché per creare un ambiente più caldo e meglio illuminato, serve un’illuminazione diversificata e meglio distribuita nella stanza.

Quindi per arredare la sala da pranzo con stile, scegli lampade che si integrino bene con l’arredamento e non avere paura di essere originale, soprattutto nel trovare il lampadario che diventa il punto focale del tuo soggiorno.

Di nuova tendenza i lampadari XXL che, posti sopra il tavolo della sala da pranzo, catturano la scena e trasformano l’aspetto di tutta la stanza. Siccome hanno una grande capacità di valorizzare gli interni di ogni stile di arredo, puoi trovare una vaste scelta di alternative sia nelle collezioni dei brand più economici così come tra le proposte di design più esclusive,