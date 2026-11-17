Getty Images Una ricca cornucopia di proprietà immobiliari per Diana Ross: la star delle Supremes vanta case e ville da sogno

Lei splendida ottantaduenne, vispa ed energica come quando aveva 20 anni, le sue case delle vere e proprie oasi dove riposarsi e forse ringiovanire. Chi lo sa quale connubio ci sia tra Diana Ross e le sue proprietà immobiliari, certo è che qualcosa di magico deve esserci.

Una quindicina di anni fa si parlava della vendita di Quarry Farm, la vera e propria residenza Ross ufficiale, messa in vendita alla straordinaria cifra di 39,5 milioni di dollari. Ma poi era stata ritirata dal mercato, i cinici dicono per l’eccessivo costo, i romantici perché a Diana quegli spazi erano ancora cari.

Di certo nella vasta cornucopia delle dimore marchiate Ross non c’è solo questa perla di Greenwich, nel Connecticut. I suoi 1160 metri quadri la rendono una proprietà incredibile, vero, ma a contenderle il primato di casa da sogno ci sono rifugi altrettanto meravigliosi.

In California Diana Ross ha un delizioso appoggio sulla spiaggia di Malibu, mentre fino alla metà degli anni ’80 poteva contare anche su una lussuosa villa a Beverly Hills. Il vero gioiello della serie? Sta a Miami Beach, su un’isola privata. Così, giusto per dire.

Le residenze da sogno di Diana Ross

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C’è un quartetto delle meraviglie nel patrimonio immobiliare di Diana Ross, che si espande dalla Californi alla Florida, passando per il Connecticut. Di Malibu avevamo già parlato, ma va ricordato che la star ha un pied a terre anche a Los Angeles, tutto da vedere.

Quarry Farm – Greenwich, Connecticut

La residenza principale della famiglia Ross è qui, dove una tenuta di 12500 piedi quadrati, con villa da 11 camere da letto e 6 bagni fa la parte della protagonista. La proprietà si trova nel complesso a prova di intruso di Belle Haven, un comprensorio di lusso privato.

La casa è una maestosa fortezza in stile coloniale, circondata da ettari di terreno alberato e completata da lotti di terreno fronte mare acquistati nel corso degli anni da Diana. E infatti la tutela da sguardi indiscreti e vicinato è garantita da ogni lato.

La villa di Beverly Hills, California – venduta nel 1985

Si tratta di una family home che è passata alla storia per essere la reale prosecuzione dello spirito eccentrico e vivace di Diana Ross. In piena enfasi dance anni ’70, questa proprietà ci avrebbe accolto con pianoforte specchiato e salotto incassato nel pavimento con moquette a pelo lungo.

È qui che si trovava l’immenso divano viola che spunta di frequente nelle foto e nelle interviste d’epoca, dove la brava Diana si sedeva trionfante per rispondere ai giornalisti. Non solo, anche per tenere vicini i figli, spesso parte integrante dei reportage del periodo.

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La villa di Carbon Beach – Malibu, California

Se qualcuno avesse parecchio denaro da spendere, acquistare un lotto di terreno sabbioso a Billionaire’s Beach sarebbe un investimento sicuro. Qui si erge la villa di Diana Ross, nel cuore danaroso di Malibu, una proprietà in stile New England che non passa inosservata.

In 280 metri quadri trovano spazio 5 camere da letto e un affaccio panoramico diretto sul mare, in 12 metri lineari di balconata. È la classica casa sulla spiaggia dove il mare diventa una prosecuzione naturale del salotto, con valore immobiliare difficile da calcolare.

La villa di Miami Beach, Florida

Un vero eden tropicale, sulla piccola isola privata di San Marco Island, che fa parte del celebre arcipelago delle Venetian Islands. Già, Diana Ross ha anche questo gioiello nella lista delle sue proprietà, una ridente villa con attracco per lo yatch e infinita privacy.

Si tratta del rifugio invernale della famiglia Ross, dotato di architettura aperta, palme secolari, piscina a sfioro con vista sullo skyline di Miami. A livello di sicurezza i residenti possono contare anche su un servizio di sorveglianza impeccabile.

La villa di Los Angeles, California

E torniamo in California per parlare della villa di Los Angeles di Ross, 600 metri quadri di confort e riservatezza. Ha 5 camere da letto e 7 bagni ed è stata acquistata dalla star nel 1996, per l’impensabile cifra dell’epoca di 725mila dollari. Oggi è quotata ben 6,8 milioni.

La proprietà si trova nella prestigiosa zona collinare di Los Angeles, è circondata da una fitta vegetazione che garantisce la privacy, ha campo da tennis privato e piscina. Dopo Quarry Farm, questa è considerata la residenza più vissuta da Diana e figli.

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Le proprietà “storiche” ormai vendute

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Di Beverly Hills abbiamo già parlato a giusta ragione, visto che è stata la prima residenza acquistata da Ross negli anni ’70, all’inizio della sua carriera. Ma nella lista delle proprietà ormai vendute o lasciate va citata anche la casa allo Sherry Netherlands di New York.

Non solo mare per la star delle Supremes, ma anche un appartamento di lusso a Manhattan, nello storico hotel The Sherry Netherlands. Un affaccio su Central Park e la Fifth Avenue che hanno convinto la cantante a vivere la vita frenetica nella Grande Mela.

E poi Diana non si è spostata troppo, dopo. Dal rumore di New York alla quiete di Greenwich ci sono solo 53 chilometri. Un ottimo modo per restare vicino a teatri e palcoscenici della maxi metropoli americana, godendosi però la pace bucolica della vicina campagna.