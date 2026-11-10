La compianta star di Grease, Olivia Newton-John, aveva una reale passione per l'immobiliare e in dettaglio quello immerso nel verde.

Getty Images Le case da sogno della compianta Olivia Newton-John, oasi immerse nel verde che lei amava

Per noi Olivia Newton-John resta sempre la Sandy di Grease, dal volto fresco da ragazza della porta accanto. E in effetti, di porte, la cantante e attrice di origini australiane ne aperte parecchie, mettendo radici sia nel Regno Unito sia negli States americani.

Da qualche giorno girano in rete le foto delle sue meravigliose case tra Londra e Malibu, dove la star ha vissuto. E c’è un dettaglio che non passa inosservato, tutte mostrano spazi aperti a distesa, che riflettono una spiccata preferenza per la vita fuori dalle quattro mura.

Le residenze londinesi di Olivia Newton-John

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Tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, la prima tappa di una giovanissima Olivia Newton-John fu Londra. Lei aveva vinto un concorso canoro di carattere internazionale che l’aveva portata a lasciare l’Australia a soli 17 anni, condividendo una casa con sua madre.

Due anni dopo, la convivenza di quel piccolo appartamento in affitto di Hampsted si estendeva all’amica Pat Carroll, con la quale fondò il gruppo Pat and Olivia. La vita da artiste squattrinate era destinata a cambiare nel giro di pochi anni.

Già nei patinati Seventies, Olivia acquistava la sua prima casa nell’Hertfordshire, poco a Nord di Londra. In quel periodo la cantante stava insieme a Bruce Welch, fidanzato dell’epoca e componente degli Shadows, con cui si vociferava di un vicino matrimonio.

Le nozze in realtà non furono mai celebrate e si parlò anche di una rottura brusca e non del tutto pacifica tra i due. Ma quello che resta di quel periodo sono foto in cui Olivia sorride felice nel giardino della tenuta insieme all’ex, ma soprattutto al suo cane Geordie.

Il ranch di Malibu: Olivia va in America

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Nel 1974 si conclude l’esperienza londinese di Newton-John e ne comincia una più esaltante sul suolo americano. Il successo e la fama arrivano nel 1978 con Grease, dove Olivia recita al fianco di John Travolta e questo convince la star a investire nell’immobiliare locale.

La scelta cade su Malibu e un ranch di tre ettari con piscina, campo da tennis e stalla per cavalli e altri animali. In questa residenza immersa nel verde, Olivia ci ha vissuto quasi vent’anni, dieci dei quali accompagnata dal marito Matt Lattanzi e poi dalla figlia Chloe.

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Ma a Malibu, ranch famigliare a parte, Olivia aveva messo la firma anche su una celebre villa degli anni ‘50. Non una proprietà come le altre, ma una vera e propria Threehouse, una casa sull’albero in vetro e legno, sostenuta da querce secolari.

Dopo Newton-John, questa monumentale opera architettonica è diventata rifugio per altri VIP, come Sally Field e James Gunn, mantenendo la sua notorietà acquisita.

Il real estate di Olivia Newton-John

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La vita a Londra e Malibu è quella più scintillante per quanto riguarda le attività immobiliari di Newton-John. Ma Olivia ha vissuto anche in Florida, nella Jupiter Island Estate, una lussuosa villa fronte mare, acquistata nel 2009 e rivenduta nel 2016.

L’ultima casa ad accoglierla è stata invece californiana, in dettaglio il ranch di Santa Ynez Valley, dove la cantante e attrice ha deciso di trascorrere i suoi ultimi anni. Era un acquisto del 2015 per 4,69 milioni di dollari, rivenduta a quasi il doppio del valore nel 2025.

E se parte del cuore di Olivia è sempre rimasto australiano, non stupisce che la star abbia scelto di avere qualcosa di suo anche nella terra madre. Nel 1981 acquista Dalwood Farm, un’immensa tenuta di 187 acri e nel 2005 co-fonda un centro olistico vicino Byron Bay.

Due punti in comune: libertà e natura.