Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Monica Guerritore

Oltre cinquant’anni di carriera tra cinema, teatro e televisione. Un’avventura sulla pista di Ballando con le stelle e una vita privata custodita gelosamente. Monica Guerritore è una delle attrici più apprezzate dello spettacolo italiano ma, lontano dai riflettori, ama ritagliarsi momenti di tranquillità nella sua casa romana. Qui vive insieme al marito Roberto Zaccaria. Un’abitazione che rispecchia la personalità dell’interprete, caratterizzata da ambienti luminosi, tonalità neutre e un’eleganza discreta. A svelarne alcuni dettagli è stata la stessa Guerritore attraverso le immagini condivise sui social.

Dentro la casa di Monica Guerritore, tra libri e tonalità chiare

Nonostante la grande popolarità, Monica Guerritore ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria quotidianità. Sono poche le immagini della sua abitazione condivise con i follower, ma sufficienti per cogliere lo stile che caratterizza gli interni.

A dominare sono le tonalità del bianco, che conferiscono luminosità agli ambienti, valorizzati anche da un pavimento chiaro. Tra gli elementi d’arredo più riconoscibili spicca una libreria in legno, che interrompe la continuità cromatica delle pareti e restituisce alla stanza un’atmosfera calda e accogliente.

Nessuna ostentazione ma una predilezione per la semplicità e i materiali naturali. Una filosofia d’arredo che si ritrova anche nella cucina, uno degli ambienti nei quali l’attrice si è mostrata più frequentemente sui social, spesso impegnata ai fornelli.

Anche qui prevalgono mobili in legno chiaro e colori neutri, in armonia con il resto dell’appartamento. Un rifugio domestico dove ritrovare la serenità dopo le giornate trascorse sul set o in teatro.

Dove vive Monica Guerritore, l’esclusivo quartiere di Roma Nord

Monica Guerritore vive nella Capitale insieme al marito Roberto Zaccaria, professore di diritto costituzionale, ex presidente della Rai ed ex parlamentare. Più precisamente a Vigna Clara, tra le zone residenziali più esclusive di Roma Nord.

Si tratta di un quartiere compreso tra Corso Francia e via Cassia, a poca distanza da Ponte Milvio e dal Tevere. Particolarmente apprezzata da famiglie e professionisti, la zona coniuga la tranquillità residenziale con la comodità dei servizi e la vicinanza a uno dei principali punti di ritrovo della movida romana.

Dal 2022 il quartiere dispone inoltre di una stazione ferroviaria che consente di raggiungere Valle Aurelia, dove è possibile usufruire della metropolitana A, in circa dieci minuti.

L’esclusività della zona si riflette anche nel mercato immobiliare: a settembre 2026 il prezzo medio delle abitazioni in vendita si attestava sui 5.101 euro al metro quadrato, mentre quello degli affitti raggiungeva i 18,7 euro mensili al metro quadrato.

Monica Guerritore, la carriera, il marito e le figlie

Il talento di Monica Guerritore è emerso prestissimo. Dopo il debutto cinematografico nel 1973 con Una breve vacanza di Vittorio De Sica, a soli sedici anni è stata scelta da Giorgio Strehler per Il giardino dei ciliegi di Čechov.

Negli anni Ottanta ha consolidato la propria popolarità grazie anche ai film diretti da Gabriele Lavia, suo primo marito e padre delle due figlie, Maria e Lucia.

Nel 1997 ha ottenuto una candidatura al David di Donatello per La lupa, mentre nel 2024 ha conquistato una nuova generazione di spettatori grazie alla serie Netflix Inganno.

Tra le sfide professionali più recenti figurano Anna, il suo primo lungometraggio da regista, dedicato ad Anna Magnani, e la partecipazione a Ballando con le stelle nell’autunno del 2026.