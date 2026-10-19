Monica Guerritore si mostra senza parrucca prima di Ballando: “Intanto vivo”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Monica Guerritore

Monica Guerritore continua a raccontarsi con sincerità, senza nascondere le fragilità e i cambiamenti che hanno segnato gli ultimi mesi della sua vita. L’attrice, reduce da un percorso di chemioterapia affrontato dopo la diagnosi di un tumore, ha scelto ancora una volta i social per condividere un momento personale, mostrandosi senza la parrucca che l’ha accompagnata durante le cure. Un gesto che assume un significato particolare mentre prosegue la sua avventura a Ballando con le Stelle, dove sta conquistando pubblico e giuria con esibizioni intense e ricche di emozione.

Monica Guerritore senza parrucca su Instagram: “Intanto vivo”

Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia e le sei sedute di chemioterapia affrontate negli ultimi mesi, Monica Guerritore torna a mostrarsi nella sua quotidianità, senza parrucca, lasciando spazio a un’immagine di sé diversa da quella alla quale il pubblico era abituato. Ad accompagnare il post su Instagram, condiviso prima del nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle, sono parole che racchiudono il suo modo di affrontare questo periodo: “Intanto vivo”.

“Ho voluto fermare questa immagine allo specchio mentre mi cominciavo a truccare: i tratti del volto erano incorniciati di nuovo da quei piccoli capelli cresciuti. E ritrovo il mio viso dopo mesi di parrucche e bandane necessarie per portare avanti il mio lavoro, il mio film, la mia vita”, ha scritto l’attrice a corredo di un selfie in cui mostra da vicino le conseguenze delle cure.

L’attrice non ha mai nascosto quanto la perdita dei capelli sia stata uno degli aspetti più difficili delle terapie. Per mesi ha scelto di indossare una parrucca, anche per continuare a lavorare e promuovere Anna, il film dedicato ad Anna Magnani di cui è regista e protagonista. Una scelta che le ha permesso di proteggere la propria riservatezza, prima di sentirsi pronta a condividere quanto stava attraversando.

Oggi, con i capelli che stanno lentamente ricrescendo, Guerritore sembra voler lasciare sempre più spazio alla spontaneità. In una recente intervista ha raccontato quanto sia stato complicato riconoscersi allo specchio durante le cure e quanto il ritorno dei propri capelli rappresenti un passaggio importante. Senza rinunciare alla propria eleganza, l’attrice sceglie così di mostrarsi per quella che è, concentrandosi soprattutto sul presente e sulle esperienze che la attendono.

Monica Guerritore, il percorso a Ballando con le Stelle tra emozioni e successi

Intanto, l’esperienza a Ballando con le Stelle si sta rivelando una delle sorprese più belle di questa fase della sua vita. In coppia con il maestro Luca Urso, Monica Guerritore è riuscita a conquistare la giuria e il pubblico, dimostrando una sensibilità interpretativa che porta anche sulla pista da ballo.

“Grazie a Ballando mi abbandono alla musica ai passi alle piccole storie di ‘altre da me’ da raccontare al pubblico”, ha confessato su Instagram. Dopo la vittoria nella seconda puntata, ottenuta grazie a un samba che le è valso 45 punti dalla giuria, l’attrice è tornata protagonista nella serata del 17 ottobre con una rumba sulle note di Amandoti, nella celebre interpretazione di Gianna Nannini. Un’esibizione particolarmente significativa, attraverso la quale ha voluto raccontare anche il dolore legato alla malattia. La performance ha conquistato una standing ovation e gli apprezzamenti dei giudici, confermandola tra le concorrenti più amate di questa edizione.

Nonostante gli ottimi giudizi, la terza puntata si è conclusa per lei con un quarto posto nella classifica finale, mentre la vittoria è andata a Ornella Muti. Per Monica Guerritore, però, Ballando con le Stelle sembra rappresentare qualcosa che va oltre la competizione: dopo mesi difficili, la possibilità di mettersi alla prova, danzare e tornare a vivere pienamente il proprio corpo assume un valore speciale. E quelle due parole affidate a Instagram, “Intanto vivo”, sembrano raccontare meglio di qualsiasi altra cosa lo spirito con cui sta affrontando questa nuova esperienza.