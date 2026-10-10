“Ci interrompiamo di nuovo”, Milly Carlucci colta alla sprovvista da Mariotto a Ballando

IPA Milly Carlucci

La pubblicità ha mandato in tilt per qualche secondo Ballando con le Stelle. Indispensabile per tenere in vita la Rete, è la nota dolente della prima serata, e quando interrompe spesso un programma lo diventa ancor di più. Un piccolo intoppo, quello dei “60 secondi di pubblicità” ravvicinati, che non è passato inosservato nemmeno agli occhi degli spettatori, soprattutto durante il giudizio sull’esibizione di Monica Guerritore.

Monica Guerritore conquista Ballando, poi l’interruzione di Milly Carlucci e Mariotto

Dopo l’esibizione della prima puntata, in cui ha ricevuto una standing ovation dal pubblico, Monica Guerritore non si è smentita nemmeno nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, raccontandoci il mestiere dell’attore, anche attraverso il ballo, con tutte le contraddizioni tra l’essere e l’apparire, e le pressioni ricevute sul viso. Ma per raccontare una storia ci vuole il cuore, non la faccia: lo ha detto lei stessa.

“Tutti in piedi per te”. Il pubblico in studio l’ha applaudita: la sua personalità è forte, dominante, audace, ma sempre con tanta eleganza e pura femminilità. Nella seconda esibizione, con il Maestro Luca Urso, siamo oltre quel debutto che al termine le ha fatto addirittura pensare di non farcela più: è stata fantastica. Lei, che conosce molto bene il mestiere dell’attore, sa come affrontare questo genere di sfide: affondare nella crisi degli esseri umani per portarle in scena. La sua samba è stata autentica, e ha convinto la giuria e gli spettatori.

Quando è toccato a Guillermo Mariotto, che stava per spiegare il potere di Monica, tutto è stato interrotto: “Questa donna ha un potere… appena finisce la pubblicità ve lo racconto”. Spontanea la reazione dell’attrice: “C’è la pubblicità?”, e anche Milly Carlucci ha provato a capire la situazione, per poi confermare quanto detto da Mariotto: “Allora sul grande potere di Monica Guerritore ci interrompiamo di nuovo, torniamo tra qualche secondo qua, mi sta rubando il mestiere“, ha ironizzato indicando Mariotto. Come ha detto il giudice dopo, “c’est la tv”.

Il commento di Mariotto

Dopo la pubblicità, finalmente Mariotto ha potuto esprimersi: “Sei una donna di potere, aiuti le altre donne a tirare fuori il potere”, ma da lei si aspetta tutte le sfaccettature. Le ha dato 10, e la Guerritore ha totalizzato 45 punti.

Nella scorsa puntata aveva parlato del suo percorso negli scorsi mesi, dopo aver scoperto di avere tumore si è sottoposta alla chemioterapia. Ha raccontato quando ha ricevuto la solidarietà dei suoi colleghi e degli “esseri umani”: “Non mi piacevo. Quando ho preso il Globo d’Oro o il Nastro d’Argento per Anna sono andata per la prima volta con una parrucca nera, le sopracciglia e le ciglia finte.

Dentro di me dicevo: ‘Non possono non vederlo’. Nessuno ha detto niente: questo mi ha dato il grandissimo senso di solidarietà che c’è nell’essere umano”. Il 10 di Mariotto ha chiuso il cerchio della puntata, e a rimanere è ancora una volta l’esibizione di una grande donna e attrice, che sa come dare vita a ogni emozione dell’essere umano. Sul palco, sullo schermo e con il ballo, e nella vita di tutti i giorni.