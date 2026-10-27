Enrico Mentana commenta le ipotesi sul suo addio a La7: “Dietrologi al quadrato”

Dopo l'annuncio del suo addio alla conduzione del Tg di La7, Enrico Mentana ha voluto mettere i puntini sulle "i" e allontanare ogni supposizione

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IPA Enrico Mentana

Enrico Mentana ha la battuta pronta e poca pazienza per le chiacchiere. A pochi giorni dall’annuncio del suo addio a La7, il direttore ha preso in mano lo smartphone e ha detto chiaro e tondo, con franchezza, cosa pensa di chi in rete si è già messo a indagare sul suo futuro. Una frecciata ironica e affilata, pubblicata sul suo profilo Instagram, che lascia poco spazio ai dubbi.

Il bersaglio? Gli investigatori improvvisati che da giorni ricostruiscono piste, moventi e destinazioni segrete, come davanti a un caso ancora aperto. Peccato che, a sentire il diretto interessato, gran parte di queste ricostruzioni esista soltanto nella fantasia di chi le firma.

Mentana lascia La7 il 23 dicembre: dove andrà

La notizia è arrivata in modo quasi informale. Lo scorso fine settimana, ospite del Premio giornalistico Franco Marchiaro ad Alessandria, Mentana ha fatto sapere che il 23 dicembre condurrà per l’ultima volta il TgLa7, la testata che guida dal 2010. Sedici anni di edizioni serali, dirette fiume e maratone elettorali diventate un appuntamento da attendere per milioni di italiani.

Il contratto con la rete di Urbano Cairo scade a fine anno e l’editore, già in estate durante la presentazione dei palinsesti, aveva lasciato intendere che il rinnovo era fuori dai programmi. Sui progetti futuri il giornalista ha preferito la strada dell’ironia: per ora, ha spiegato, pensa a godersi le feste di Natale in famiglia.

Tanto è bastato per scatenare il toto-nome. C’è chi lo immagina su Rai 1, chi scommette su un ritorno a Mediaset, dove nel 1992 fondò il Tg5, e chi parla di una nuova piattaforma all-news pronta a corteggiarlo. Ipotesi che rimbalzano da un profilo all’altro, spesso accompagnate da giudizi già confezionati sulla presunta destinazione e sui motivi nascosti dietro la decisione.

Mentana su Instagram: la risposta a chi indaga sul suo futuro

Ed è proprio qui che Enrico Mentana ha deciso di intervenire. Nel suo post racconta di aver seguito con parecchio spasso le teorie di chi pretende di conoscere la sua prossima tappa e le ragioni che l’avrebbero spinto a cambiare aria, salvo poi bocciare un progetto nato tutto nella propria immaginazione. Una situazione quasi paradossale: prima si costruisce la storia, poi la si condanna.

Quindi l’affondo finale. Per il direttore si tratta di dietrologi al quadrato, persone che vivono soltanto dentro uno schermo e interpretano ogni notizia con gli occhiali della propria appartenenza politica. Chiusura secca, con un saluto che suona come un fine pena mai.

“Leggo con grande divertimento che molti fenomeni dei social spiegano dove andrò dopo la7 e soprattutto perché, per poi biasimare la scelta che si sono inventati. dietrologi al quadrato, senza un’esistenza fuori dal web, forti solo della loro faziosità: buona vita!”, ha scritto il direttorone.

Ma basta un dettaglio lasciato in sospeso perché arrivino sospetti, teorie e ricostruzioni sempre più fantasiose. Succede con i gialli che ci tengono incollati alla tv fino a tarda sera e, a quanto pare, succede anche con i progetti professionali dei volti più amati della tv.

Per scoprire davvero il futuro di Mentana servirà un po’ di pazienza. Nel frattempo restano poche settimane per goderci il suo tg, che lo vede alla conduzione ancora per poco meno di due mesi.