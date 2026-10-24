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IPA Enrico Mentana

Non che la notizia ci abbia colti impreparati, ma Enrico Mentana lascia il Tg La7 e adesso è ufficiale. L’annuncio è arrivato sabato 24 ottobre, a sorpresa e con la battuta pronta, come nel suo stile. Per chi da anni cena con la sua voce in sottofondo, tra elezioni, crisi di governo e fatti di cronaca che ci hanno tolto il sonno, fa un certo effetto. Il destino della direzione è incerto, ma il direttorone ha specificato che il suo contratto con l’emittente di Urbano Cairo è in scadenza alla fine dell’anno.

Quando lascia il Tg La7 Enrico Mentana: l’addio fissato al 23 dicembre

L’ultima edizione firmata da Enrico Mentana andrà in onda il 23 dicembre. A rivelarlo è stato lui stesso ad Alessandria, sul palco dove ritirava il premio Marchiaro. Una cornice raccolta, lontana dalle luci dello studio, quella che ha scelto per comunicare la decisione di lasciare la sua casa base dopo anni di direzione e di conduzione di Tg ma anche di lunghe maratone che ci hanno tenuti incollati all’attualità.

Il congedo arriverà a ridosso delle feste, poco prima della naturale scadenza del suo contratto con La7, prevista a fine anno. Il giornalista ha detto di voler trascorrere il periodo natalizio accanto ai suoi cari. Una battuta che fa sorridere e insieme ricorda quante vigilie, domeniche e notti elettorali abbia dedicato al pubblico.

Sul futuro, bocche cucite. Quando gli è stato chiesto di un possibile rientro a Mediaset, l’azienda in cui nel 1992 aveva fondato il Tg5, ha lasciato cadere la domanda con eleganza. Già nei mesi scorsi si rincorrevano voci sul rinnovo, e adesso la curiosità è alle stelle.

Da quanto tempo Enrico Mentana era in carica al Tg La7: sedici anni di direzione

Enrico Mentana guida il Tg La7 dal 2010: sedici anni in cui il notiziario della rete di Urbano Cairo è diventato un rito serale per milioni di spettatori. Alle spalle aveva già una carriera da manuale, tra Rai, Tg5 e Matrix. Su La7 ha costruito uno stile che si riconosce al primo istante: il parlato velocissimo che gli è valso il soprannome di Mitraglietta, le maratone elettorali che ci tengono svegli fino all’alba, le battute in diretta che fanno il giro della Rete.

Ad Alessandria il direttore ha regalato anche una riflessione lucida, velata di malinconia, sul mestiere. A suo dire chi segue i tg ha in media quasi settant’anni, mentre i ragazzi si informano con strumenti del tutto diversi. Ha citato Cecilia Sala, spiegando che un ventenne capisce più facilmente il Medio Oriente ascoltando i suoi podcast che davanti al notiziario della sera. Per Mentana l’informazione somiglia all’arte, specchio fedele della propria epoca, e oggi nessun adolescente scopre la vocazione giornalistica guardando un telegiornale.

Il 23 dicembre sarà dunque una serata da cerchiare sul calendario. Dobbiamo ora venire a conoscenza di chi raccoglierà un’eredità così pesante e quale sarà la prossima avventura di Chicco, come lo chiamano gli amici. Chi ha passato anni a raccontarci la cronaca, anche quella più dolorosa, merita un applauso sincero. E, forse, un arrivederci altrove.