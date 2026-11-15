Lorella Cuccarini a Verissimo, la scoperta contesa con Heather Parisi: “Contenuti un po’ inventati”

IPA Lorella Cuccarini

Pippo Baudo a Copenaghen non c’era. Lorella Cuccarini lo ripete due volte nello studio di Verissimo, ed è la sua risposta a Heather Parisi. Lo scorso dicembre, davanti alla stessa Silvia Toffanin, Heather Parisi aveva raccontato di averla indicata lei al conduttore durante quella trasferta danese: “Ho scoperto io Lorella Cuccarini”. Domenica 15 novembre è toccato alla diretta interessata, che ha rimesso in fila la storia date alla mano.

La versione di Lorella Cuccarini su Copenaghen

Per lei quella storia ha “dei contenuti che sono reali” e altri “un po’, diciamo così, inventati”. Vera, la convention a Copenaghen con Heather Parisi: Lorella Cuccarini la colloca nel 1983, quando era appena diventata maggiorenne. Faceva parte del corpo di ballo, scelta dal coreografo Franco Miseria che l’aveva già vista in uno spettacolo televisivo. Con Heather Parisi, precisa, “non c’era nessun tipo di rapporto”.

A quell’evento Heather Parisi era andata con Beppe Grillo. L’incontro con Pippo Baudo sarebbe arrivato dopo “un salto di due anni”, per caso, a un’altra convention dove Lorella Cuccarini era ballerina di fila. “Io non so per quale motivo, ha avuto un colpo di fulmine”, racconta. La fece chiamare da un manager che aveva accompagnato anche il gruppo in Danimarca: lui non si ricordò nemmeno di averla già incontrata.

“È chiaro che adesso Pippo non c’è più e non può controbattere, però io so benissimo che la storia è andata così”, aggiunge. Per la cronaca: Pippo Baudo è morto il 16 agosto 2025, il racconto di Heather Parisi a Verissimo è di quattro mesi dopo.

“Non pace, di più”, ma non si vedono dal 2016

Litigi, dice, non ce ne sono mai stati. Lorella Cuccarini assicura di voler bene a Heather Parisi e di essere rimasta “molto legata” all’abbraccio di Nemicamatissima. Da giovanissima la considerava un punto di riferimento. Quando Silvia Toffanin le chiede se sia pace, rilancia: “Non pace, di più”.

Racconta pure di essere diventata una che, se ha un nodo con qualcuno, alza il telefono e lo scioglie, perché a tenerselo dentro si finisce per soffrire. Le due però non si incontrano dal 2016, l’anno dello show condotto insieme, e dopo sono “venute fuori delle cose” che l’hanno fatta riflettere. Quel numero, a quanto pare, non l’ha ancora composto.

Pippo Baudo, “un papà”

Per Pippo Baudo Lorella Cuccarini usa la parola papà, con una precisazione: “Comunque un papà io ce l’ho avuto”. Le è stato vicino nel lavoro e nei momenti personali, ed è a lui che attribuisce il fatto di essere ancora in tv dopo quarant’anni. Senza quella scintilla, dice, “probabilmente io avrei continuato a fare la ballerina di fila”. Lo faceva già da due anni.

Il figlio all’altare e la cattedra lasciata ad Amadeus

Il resto è famiglia. I 35 anni di matrimonio con Silvio Testi, cominciati con una storia tenuta segreta e nozze decise in sei mesi. E il matrimonio del figlio Giorgio Capitta, che ha dato la notizia ai genitori una sera poco prima di Natale e ha scelto il 2 maggio, compleanno suo e della gemella Chiara Capitta. All’altare lo ha accompagnato lei, con Silvio Testi “un po’ gelosetto”. In chiesa a commuoversi è stato il fratello maggiore Giovanni Capitta, e lei non se l’aspettava. Nipoti? “Per il momento non ci sono notizie”. Vorrebbe solo essere “una nonna utile”.

Capitolo Amici. Quest’anno Lorella Cuccarini è passata dal canto al ballo perché gliel’ha chiesto Maria De Filippi, “soprattutto per dare spazio ad Amadeus”. La sua risposta: “Assolutamente sì, per Ama questo ed altro”.