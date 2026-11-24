Ufficio Stampa Belve Gemma Galgani

Stasera 24 novembre Belve riapre i battenti su Rai 2 e, tra Francesco Totti e Pierfrancesco Favino, sullo sgabello di Francesca Fagnani si siede anche Gemma Galgani. Dalle prime anticipazioni si capisce che la dama torinese ha parlato un po’ di tutto: di amore, di intimità, perfino di una storia con Walter Chiari mai confessata prima. Ma, come era prevedibile, il nome che fa più rumore è un altro. Perché a Belve, quasi due anni fa, era passata Tina Cipollari e di lei aveva detto cose poco lusinghiere. Ora Gemma si è presa la sua rivincita, nello stesso studio e con la stessa intervistatrice. E viene spontaneo chiedersi: come è cominciata questa guerra infinita?

Gemma Galgani a Belve, la frecciata a Tina Cipollari

A tirare in ballo l’opinionista è stata Francesca Fagnani, con una delle sue domande dritte al punto: “Lei è un po’ ossessionata da Tina”. Gemma non ci ha pensato due volte a rispondere: “È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?”. La giornalista le ha chiesto se intendesse dire che Tina non ha lo stesso successo con gli uomini. La risposta è stata: “Può darsi che lei sia un po’ invidiosa“.

Eppure, anche il 10 dicembre 2024, quando a sedersi sullo stesso sgabello era stata proprio Tina, in quell’occasione non si era risparmiata: “È una donna inutile. All’inizio pensavo stesse giocando, ma credo sia proprio così”. Gemma aveva replicato a gennaio 2025, direttamente nello studio di Uomini e Donne.

Secondo i resoconti di quella puntata, si era tolta anche un sassolino sui famosi gavettoni, che Tina aveva liquidato come un’usanza estiva. Lei ricordava di averli ricevuti anche d’inverno, e aveva concluso: “Credo che debba far pace con le stagioni”. Per il resto, Gemma a Belve ha rivendicato la propria libertà, e ha raccontato di essere rinata con Uomini e Donne, passata nel tempo dalle ballerine ai tacchi 12.

Come è nata la rivalità tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Non è sempre stata guerra: il punto di svolta, nei racconti di entrambe, è la storia di Gemma con Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino con cui la dama ha vissuto la relazione più seguita del Trono Over. Le due, però, ne danno versioni molto diverse. Nel maggio 2019 erano ospiti insieme a Verissimo, e hanno ricostruito quel periodo ciascuna a modo suo. Tina ha raccontato di aver sostenuto Gemma all’inizio e di aver cambiato idea strada facendo: le rimproverava di non essere sincera e di passare dall’entusiasmo per un uomo a parlarne male. Gemma, invece, ha collegato gli attacchi dell’opinionista proprio al periodo con Giorgio, ammettendo che le dava fastidio la simpatia tra lui e Tina.

La rottura arrivò nella registrazione del 4 settembre 2015. Fu Gemma a chiudere, convinta che Giorgio non ricambiasse i suoi sentimenti, e chiese perfino di cambiare il cartellino: addio “Gem”, il nomignolo nato con la coppia “Gem e George”. Secondo il racconto di Tina, fu proprio il modo in cui Gemma parlò di Manetti dopo la fine a inasprire lo scontro.

Da lì in poi, la rivalità non si è mai arrestata: a marzo 2016 Tina portava in studio la famosa mummia, con tanto di cartello “affittasi”, e Gemma rispondeva con regali polemici, tra cui un paracollo a forma di vipera. Nel marzo 2018 è arrivata la torta finita in faccia alla dama, tra un gavettone e l’altro. E quando Silvia Toffanin, a Verissimo, ha provato a far stringere loro la mano, il tentativo è fallito. Dopo undici anni, insomma, la pace sembra ancora lontanissima.