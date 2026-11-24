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IPA Francesca Fagnani

L’attesa è finalmente finita e il 24 novembre torna in prima serata su Rai 2 Belve, il programma di Francesca Fagnani che ha fatto delle interviste senza filtri il proprio tratto distintivo. La prima puntata mette insieme tre ospiti molto diversi per storia e percorso professionale: Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Tre incontri che promettono di portare in primo piano aspetti meno conosciuti delle loro vite, tra scelte personali, relazioni e momenti decisivi delle rispettive carriere. Ma sul ritorno di un programma così amato dal pubblico aleggia anche una piccola ombra: dopo le tensioni recenti della conduttrice con la Rai, questa potrebbe l’ultima stagione del format.

Francesco Totti, dalla Roma alla vita dopo il calcio

Francesca Fagnani debutta in questa nuova edizione col botto, portando sul celebre sgabello Francesco Totti come primo ospite. L’ex capitano della Roma torna sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi e sulle ragioni della separazione. Quando Francesca Fagnani gli ricorda che l’ex moglie, proprio nello studio del programma, aveva parlato dell’impossibilità di superare un tradimento, Totti ammette: «È successo. Non riesco a perdonare».

L’intervista affronta anche il rapporto con Noemi Bocchi, attualmente impegnata a Ballando con le stelle, e il modo in cui la nuova relazione ha cambiato la sua vita. Non mancano i riferimenti alla carriera e alle persone che, secondo l’ex calciatore, avrebbero approfittato della sua notorietà e della sua posizione: «Hanno mangiato in tanti», racconta, ricordando anche alcune delusioni legate alla Roma, nei cui confronti avrebbe voluto maggiore rispetto.

Il momento più personale arriva però quando Fagnani gli chiede del padre Enzo, scomparso nel 2020. Totti si commuove ricordando di non avergli mai detto «ti voglio bene» e confessa che oggi gli manca soprattutto il suo abbraccio. Un rimpianto che collega anche al rapporto con i figli: «Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio».

Pierfrancesco Favino, il successo tra cinema e teatro

Il secondo protagonista della serata è Pierfrancesco Favino, uno degli attori più amati dal pubblico italiano grazie a interpretazioni molto diverse tra loro. Negli ultimi anni il suo volto è tra i più presenti nel panorama del cinema nostrano e di sicuro Francesca Fagnani non farà mancare la domanda sul circoletto, diventata ormai uno dei suoi cavalli di battaglia.

Se il pubblico conosce benissimo la vita professionale di Favino, che spazia tra commedie e biopic, film d’autore e pellicole più leggere, quella personale è sempre restata più riservata. Non ama essere definito un divo e ha spesso raccontato quanto sia importante per lui mantenere una distanza tra la persona e i personaggi che porta sullo schermo. È legato ad Anna Ferzetti dalla quale ha avuto le figlie Greta e Lea: sicuramente l’intervista di Francesca Fagnani aiuterà il pubblico a conoscere meglio l’aspetto più intimo della sua vita.

Gemma Galgani, la protagonista storica di Uomini e Donne

A completare la prima puntata di Belve sarà Gemma Galgani, presenza ormai familiare al pubblico di Uomini e Donne. La dama torinese è entrata nel cast del Trono Over diversi anni fa e, nel tempo, è diventata uno dei personaggi più riconoscibili del programma di Maria De Filippi. Le sue storie sentimentali, le frequentazioni e la ricerca di un nuovo amore hanno alimentato discussioni e curiosità, trasformandola in un volto popolare anche al di fuori della trasmissione.

Sullo sgabello di Francesca Fagnani avrà modo di raccontarsi in un contesto diverso da quello del dating show, dove il suo percorso personale è stato seguito puntata dopo puntata. Al centro dell’intervista ci saranno inevitabilmente la sua vita sentimentale e il modo in cui ha vissuto la popolarità conquistata in televisione.

È davvero l’ultima stagione di Belve?

Per Francesca Fagnani questa nuova edizione di Belve arriva in una fase delicata, in cui si trova al centro delle indiscrezioni su un possibile addio alla Rai. Nei mesi scorsi la giornalista ha parlato di alcune divergenze con l’azienda, anche in relazione alla mancata conduzione di Chi l’ha visto?, un programma che avrebbe voluto presentare. Ha però escluso che alla base dei contrasti ci siano stati episodi di censura, mantenendo riservati i dettagli delle interlocuzioni con i vertici Rai.

A rendere ancora più incerto il futuro della trasmissione è il numero di appuntamenti previsti, soltanto tre per questa edizione. La programmazione più breve rispetto al passato ha alimentato le ipotesi su una possibile cancellazione del programma. Ma queste sono solo ipotesi, anche perché il format è uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’intera stagione televisiva e ormai il pubblico non può farne a meno.