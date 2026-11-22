Francesca Fagnani racconta come fa le domande a Belve e con Mara Venier si ritrova a parlare del quartiere in cui si vedevano e della prossima cena

IPA Francesca Fagnani

“Una cosa che mi rovinerà”, dice Francesca Fagnani a Domenica In del 22 novembre. Mara Venier le ha appena fatto notare che a Belve gli ospiti raccontano tutto. Fagnani tira in ballo gli uffici stampa, poi con Mara c’è anche da decidere quando rivedersi a cena. Sul posto sono d’accordo. A cucinare ci pensa la padrona di casa.

Fagnani e i paletti degli uffici stampa

Partiamo dal presupposto che, chi conosce un po’ l’ambiente giornalistico, sa benissimo che tra giornalista e ufficio stampa (l’ufficio stampa è comunque anch’egli un giornalista) vige un rapporto di amore e odio. Mara Venier dice che lei, quando fa le domande, sta molto attenta. “Non bisogna dare troppo retta agli uffici stampa”, le risponde serafica Francesca Fagnani, perché “ci mettono troppi paletti”. Secondo lei a rimetterci è proprio la persona che si vorrebbe proteggere. Di fronte a una domanda scomoda, gli ospiti sanno decidere da soli quanto raccontare, in teoria.

C’è da dire che se la domanda in questione è veramente scomoda e se l’ospite non è proprio il più umano del mondo, a fine intervista potrebbe firmare subito la lettera di licenziamento proprio nei confronti dell’ufficio stampa.

A volte è la stessa Fagnani a dirsi “Non glielo chiedere, non glielo chiedere, dai, zitta”. Le dura il tempo di pensarlo, poi la domanda la fa. Quando rivede le interviste a casa e prende appunti sul montaggio, si pente soprattutto delle volte in cui le è sfuggita la seconda domanda, quella che le sarebbe potuta venire in mente ascoltando la risposta.

Di solito scrive tra le 85 e le 120 domande, le stampa e le tiene nella stessa agendina, ormai tutta rotta. In studio gliene servono molte meno, ma conoscere la storia di chi ha davanti le torna comodo quando la conversazione prende un’altra piega. “Te ce ne avevi 112 quando sei venuta”, ricorda a Mara, che quell’agendina la conosce dalla poltrona dell’ospite. Poco dopo, a pensare ad alta voce se fare una domanda è proprio Mara Venier. Vuole sapere se Francesca Fagnani resta in Rai. Glielo chiede e si prende il suo sì.

Francesco Totti a Belve le ha lasciato carta bianca

“È stato generosissimo”, dice Fagnani di Francesco Totti, che apre la nuova edizione di Belve martedì 24 novembre con Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Totti le ha lasciato carta bianca e lei gli ha potuto chiedere anche dei passaggi più complicati della sua vita. Fagnani la mette tra le interviste che le hanno dato più soddisfazione. A Mara, che le ha chiesto com’è andata, tiene a dire anche un’altra cosa. Totti “fa ridere da morire”.

La battuta a Mara Venier, dal quartiere alla cena dopo la partita

“Il regalo è averti qua”, dice Mara Venier dopo aver fatto rivedere alla Fagnani un filmato. La confidenza si sente quando tirano fuori il quartiere in cui erano abituate a vedersi. Mara ci ha vissuto 26 anni e racconta che staccarsi è stato difficile. “Anche stavolta ho seguito il cuore”, dice del trasloco. Le mancano le persone che vedeva lì e a Francesca ricorda che devono riorganizzare i pranzi. Per intendersi sul posto le basta un “dove sai”. Comunque noi spettatori non lo sappiamo e abbiamo ascoltato quello scambio di battute forse evitabile.

Più tardi arriva il saluto di Noemi, l’amica con cui Francesca Fagnani va allo stadio a vedere la Roma. Prima di salutarsi, le due si accordano per una cena dopo una partita, così Francesca può anche vedere la casa nuova di Mara. Per l’intervista di Belve c’era voluta un’agenda di domande. Per mettersi d’accordo sulla cena, a Mara bastano quattro parole. “Io cucino, lo sai”.