Eugenio Finardi si commuove a Domenica In. Noemi Bocchi criticata, Mara Venier la difende

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Noemi Bocchi

A Domenica In, Ballando con le Stelle conquista la scena, fra scontri, commenti e frecciatine. La gara è ormai accesissima e i concorrenti si stanno, a poco a poco, mettendo a nudo. Mara Venier ha voluto dedicare la prima parte della trasmissione proprio allo show condotto da Milly Carlucci. Tanti i temi affrontati, con Noemi Bocchi messa alle strette sulla questione Totti, e le lacrime di Eugenio Finardi.

Mara Venier difende Noemi Bocchi a Domenica In

Nel corso di Domenica In, Mara Venier e i suoi ospiti hanno commentato le esibizioni di Ballando con le Stelle, avvenute nella puntata di sabato 10 ottobre 2026. Noemi Bocchi, assente dallo studio del programma Rai, non è stata esente da critiche. In tanti hanno riconosciuto la bravura di Noemi, ma Moreno Amantini ha voluto fare una constatazione.

“È molto brava e al podio può arrivarci tranquillamente – ha detto l’opinionista -. Dovrebbe abbandonare il pianto greco su Totti che la schiaccia. Sta calcando la mano, stufa il pubblico a casa”. Secondo Amantini infatti Noemi dovrebbe smetterla di parlare di Francesco Totti, puntando sulla sua personalità.

A prendere le difese di Noemi Bocchi ci ha pensato Mara Venier. “Essere la compagna di un uomo così amato deve essere un orgoglio, è comunque brava e sta uscendo molto bene. “Franceschina” arriverà al podio”, ha affermato.

Le lacrime di Eugenio Finardi

A 74 anni, Eugenio Finardi sta vivendo un’esperienza unica a Ballando con le Stelle dove ha scelto di mettersi a nudo, raccontando anche le sue fragilità. Ospite di Domenica In, il cantante ha raccontato a Mara Venier le emozioni provate nel corso della puntata.

“La vita è l’unica ricchezza e chi non rischia non la possiede mai”, ha confessato l’artista. Poco prima di scendere in pista nello show, Eugenio Finardi aveva parlato della solitudine. “Per tanto tempo sono stato terrorizzato dalla solitudine – aveva detto -. E invece quando conosci la solitudine e impari a stare da solo, quando torni tra gli umani è tutto meraviglioso – poi la confessione sul ballo -. Mi sono sentito parte di un collettivo. Qui sta rinascendo Eugenio, mi sento veramente come un bambino”.

Finardi ha poi rivelato di aver ritrovato sè stesso grazie al ballo e ad un programma che gli sta consentendo di mettersi in gioco: “Mi sono sentito solo in mezzo alla gente, questa volta mi metto in gioco per come sono”.

Un racconto intenso, profondo e sincero che ha commosso Guillermo Mariotto. “Osservavo i piccoli movimenti che fa – ha spiegato il giudice di Ballando con le Stelle -. Io ho trovato un diverso ballo all’interno del ballo. Capisco che bisogna fare certi passi, ma ci sono piccoli movimenti di una poesia rara e lui la trasmette con gli occhi. Per me i suoi piedi e i suoi occhi hanno vinto questo programma”.

Parole che hanno profondamente commosso Eugenio Finardi, che ha abbracciato Mariotto. “Ma si possono abbracciare i giudici?”, ha domandato a Mara Venier prima di stringerlo con affetto.