Guillermo Mariotto punge Noemi Bocchi a La Volta Buona, poi si commuove per Andrea Delogu

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IPA Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto torna a provocare Noemi Bocchi a La Volta Buona. Il giurato di Ballando con le Stelle, ospite del programma condotto da Caterina Balivo, ha commentato lo scontro avvenuto con la compagna di Francesco Totti nelle ultime puntate dello show di Rai Uno.

Lo sfogo di Alberto Ravagnani a La Volta Buona

La puntata del 30 ottobre 2026 de La Volta Buona ci ha regalato, ancora una volta, un acceso dibattito e novità riguardo i protagonisti di Ballando con le Stelle. Il programma di Rai Uno è ormai entrato nel vivo e le polemiche non mancano.

L’ultima riguarda Guillermo Mariotto e una battuta pronunciata nei confronti di Noemi Bocchi. Nel corso della puntata del 24 ottobre infatti il giudice aveva commentato una spaccata realizzata da Noemi durante la sua esibizione.

“Ho capito Francesco Totti”, aveva detto ridendo. Parole che avevano fatto infuriare sia Giovanni Pernice che Noemi Bocchi.

“Che c’entra tutto il resto, ti è piaciuto il ballo sì o no?”, aveva risposto il ballerino, scontrandosi con il giudice di Ballando con le Stelle che gli aveva intimato di tacere e l’aveva definito come “maleducato e fuori luogo”.

Ospite de La Volta Buona, Guillermo Mariotto è intervenuto prima per commentare l’esperienza nello show di Alberto Ravagnani, poi per replicare a Noemi Bocchi.

Tutto è partito da uno sfogo dell’ex prete che ha affermato di sentirsi spesso giudicato, non solo da Barbara D’Urso, ma da tantissime altre persone. “A La Volta Buona ero con una camicia aperta e tutti hanno commentato, quando l’ha indossata Pasquale La Rocca nessuno ha detto nulla -, ha spiegato -. Mi devo sempre confrontare con il pregiudizio. Ogni tentativo di vivere una vita normale come tutti viene rinfacciato come una mossa scandalosa, ci vedono la malizia”.

A quel punto è intervenuto Mariotto: “Se fosse stato un prete bruttino che faceva quello che fa lui, nessuno se ne sarebbe accorto. Il fatto che lui è pazzesco rende la cosa scabrosa”.

Mariotto contro Noemi Bocchi: “Vive di luce riflessa”

Caterina Balivo ne ha quindi approfittato per chiedergli di replicare a Noemi Bocchi, dando vita ad un acceso botta e risposta.

“Stavamo parlando di lui – ha replicato Mariotto – Lo trovo più interessante”. “Che c’è ti dà fastidio”, l’ha punzecchiato la Balivo. “No, mi dà noia”, ha risposto lui. “Ha parlato di te”, ha insistito la conduttrice. “E di che altro può parlare”, è stata la conclusione del giudice dello show.

A quel punto la presentatrice ha mandato in onda un filmato che raccontava lo scontro fra Noemi e la battuta di Mariotto.

“Noemi è stata molto chiara, la battuta di Guillermo Mariotto ha sminuito il loro lavoro – ha rivelato la presentatrice -. Vuoi chiedere scusa”.

Il giudice ha quindi affermato di non voler chiedere scusa: “Non è una stella, però la vedo come una Luna, vive di luce riflessa”, è stata la frecciatina rivolta al concorrente di Ballando.

Poco dopo però per il giudice è arrivato un momento di profonda commozione. In studio infatti Caterina Balivo ha voluto ricordare la scomparsa di Evan, il fratello di Andrea Delogu morto un anno fa in un tragico incidente proprio mentre la conduttrice era concorrente a Ballando con le Stelle.

“Non riesco a commentare una cosa del genere”, ha detto commosso, senza riuscire ad andare avanti.