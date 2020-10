Cristina Chiabotto, la sorpresa dolcissima al marito Marco Roscio

editato in: da

È già passato un anno dalle nozze da favola (e blindatissime) di Cristina Chiabotto e Marco Roscio, e per festeggiare il loro primo anniversario l’ex Miss Italia ha preparato una sorpresa dolcissima al marito, facendo sognare tutti i fan.

La Chiabotto ha condiviso questo giorno speciale con i follower, pubblicando alcuni romantici scatti della sorpresa al suo Marco: una serata al cinema, con un film davvero unico, quello del loro matrimonio.

Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia. Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia nel giorno del nostro primo anniversario di matrimonio. Vi presento l’uscita del film “Che sia una cosa sola” (tratto da una storia vera)…

Nelle foto pubblicate Cristina ha mostrato i dettagli della sorpresa organizzata al marito: la locandina del film, il biglietto del cinema realizzato apposta per l’occasione, così come i bicchieri per le bibite e i contenitori per i popcorn personalizzati.

La pellicola ripercorreva ovviamente i ricordi toccanti di quel 21 settembre del 2019, quando i due innamorati hanno pronunciato il loro si nella suggestiva Reggia di Venaria Reale, alla presenza di 400 invitati.

Del resto, fin dall’inizio della loro relazione la Chiabotto e Marco Roscio hanno coinvolto i loro fan anche sui social, facendoli sognare ed emozionare insieme a loro. E infatti, anche in questa occasione i suoi follower si sono commossi alla vista dei romantici scatti, riempiendo di like e commenti il post della showgirl.

“Un’idea bellissima”, “Siete bellissimi e innamorati. Tanti auguri!”, “Quella di Cristina e Marco è la fiaba che tutte vorremmo”, sono solo alcuni delle parole di affetto lasciate dai fan. Tra i commenti c’è anche qualcuno che ha scritto “Auguri! Meritavi di più… E ci sei riuscita…”, probabilmente riferendosi alla precedente relazione della Chiabotto, quella con Fabio Fulco, che non ha mai nascosto di aver sofferto molto per l’addio all’ex.

Cristina e Marco, che si sono conosciuti giusto un anno prima delle nozze, sono stati travolti dal un sentimento così profondo che li ha portati subito a coronare il loro sogno d’amore. Nel frattempo la relazione tra procede a gonfie vele: sui social i due appaiono sempre più affiatati e innamoratissimi.