Fonte: IPA Cristina Chiabotto, 10 look che hanno fatto la storia della splendida Miss Italia

Una vacanza speciale, raccontata attraverso le foto che condivide sui social. Speciale anche per la persona che è con lei: infatti Cristina Chiabotto è a Cuba con la sorella Serena e, dagli scatti pubblicati sui social, il viaggio al femminile è all’insegna della gioia, del relax e della bellezza.

Un fascino che emerge in particolare da un’immagine, l’ultima in ordine di tempo che ha condiviso sul suo account Instagram, in cui la si vede stupenda come una sirena, fasciata in un elegantissimo e particolare bikini nero, con a fare da sfondo il colore straordinario del mare dei Caraibi.

Cristina Chiabotto ci regala un look fuori stagione, d’effetto, accompagnato dal suo bellissimo sorriso e da parole che raccontano l’amore per una terra che sta scoprendo.

Cristina Chiabotto, sirena fuori stagione: il bikini nero

Abbronzatissima, felice e con un look pazzesco: Cristina Chiabotto è a Cuba in vacanza con la sorella Serena e sta immortalando i momenti speciali condividendoli con i propri fan su Instagram. L’ultimo scatto, poi, è incredibile. La ex Miss Italia, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae in costume, a fare da sfondo il mare dei Caraibi, mentre lei guarda verso la fotocamera indossando un paio di occhiali scuri per schermarsi dal sole. I capelli sono lasciati sciolti, liberi e un po’ ribelli.

E sembra una sirena, complice anche il fisico fasciato in un elegante e sensuale bikini nero dal taglio molto particolare. Se lo slip, infatti, è sgambato e a vita alta, il top invece è un triangolo con le due spalline tenute entrambe dalla stessa parte. Il risultato è pazzesco e mette in evidenza il corpo favoloso di Cristina Chiabotto. Il suo, poi, è un look per noi fuori stagione, ma che ci indica già la strada da percorrere in vista della prossima estate, per essere stilose in spiaggia.

A corredo l’ex Miss ha scritto parole che raccontano Cuba dal suo punto di vista e che tratteggiano una terra meravigliosa e ricca di peculiarità.

La vacanza al femminile: le foto speciali di Cristina Chiabotto

Una vacanza al femminile e con una persona speciale: Cristina Chiabotto è partita per Cuba con la sorella Serena e, osservando gli scatti che condivide, emerge tutta la sua felicità. In particolare, è un’immagine ad attirare l’attenzione, che ritrae Cristina senza trucco e bellissima. Non solo perché è davvero magnifica e dotata di un fascino etereo e sorprendente, ma perché il suo sguardo è luminoso e pieno di gioia.

È lei stessa a confessare, a corredo del carosello di immagini, che il viaggio a Cuba era un sogno suo e di sua sorella e, dalle foto e i video condivisi, si nota la felicità contagiosa di entrambe.

Le due hanno un legame davvero speciale e condividono tanti momenti e tanti viaggi insieme. Dall’addio al nubilato di Cristina, che è convolata a nozze con il manager torinese Marco Roscio nel 2019, alle vacanze che le hanno viste raggiungere mete sempre diverse come Santo Domingo e Formentera.

Adesso le sorelle Chiabotto si stanno dedicando alla scoperta di Cuba e sono davvero entusiaste, affiatate e bellissime. Del resto, buon sangue non mente.