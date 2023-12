Fonte: IPA Auguri di buon anno vip

È giunta l’ora di fare gli auguri di buon anno alle persone care, amici, parenti, colleghi e, naturalmente, ai follower di Instagram. Proprio quello che, nelle ultime ore, sono impegnati a fare i vip che, ognuno a modo suo, salutano il 2023 che sta per finire e augura a tutti un felice 2024.

Gli auguri vip su Instagram

Recap di fine anno per Antonella Clerici

La beniamina della televisione Antonella Clerici ripercorre un anno di successi e felicità, in un allegro reel che racchiude le foto preferite dell’anno. Ci sono gli altri giudici di The Voice, la famiglia, la figlia adolescente e l’amato compagno Vittorio Garrone. Al nuovo anno chiede di sorprenderla e “salute, serenità, amore”.

Amore per Cristina Chiabotto

La parola amore torna anche negli auguri di fine anno di Cristina Chiabotto che, in un seducente selfie sorridente, la scrive sullo specchio con del rossetto rosso. Di rosso è vestita, con un bel abito piumato da copiare per il cenone di Capodanno e manda un dolce bacio ai follower augurando amore “a tutti voi, ad ogni cuore e a tutto il mondo”.

L’anno del matrimonio di Laura Pausini

Per Laura Pausini il 2023 è stato un anno speciale, l’anno in cui è convolata a nozze con il suo grande amore Paolo Carta e la ricorrenza è adeguatamente celebrata nel carosello di foto che la cantante ha scelto per salutare l’anno che finisce.

Accanto alle gioie private, Pausini celebra anche i numerosi successi professionali, dal tour in giro per l’Europa all’elezione a Person of the Year conferita dall’accademia della musica mondiale. Conclude con un dolce augurio ai fan: “Sono felice di iniziare il 2024 al vostro fianco, mie adorate anime parallele”.

“Buon ano” da Joe Bastianich

Tanti anni in Italia; eppure, il giudice di Masterchef ha ancora qualche problemino con l’italiano. E proprio la difficoltà con le consonanti doppie viene bonariamente presa in giro da Joe Bastaniach che, con grande autoironia, in diretta dal centro di Padova, augura un “buon ano” a tutti i suoi follower.

Lo zerbino di Carlo Conti

L’ironia non manca neppure a Carlo Conti che, per augurare un buon anno ai propri seguaci, mostra lo zerbino di casa. Un simpatico tappetino che raffigura l’intera famiglia: Carlo, la moglie Francesca, il figlio Matteo e la cagnolina Gina. Con Carlo e il figlio che sfoggiano la famosa abbronzatura di famiglia.

Cristiano Malgioglio al cubo

Si prende sempre in giro con gran bonarietà Cristiano Malgioglio che augura un buon anno nuovo con un divertente fotomontaggio inviatogli da un originale fan. È Malgioglio per tre, nelle vesti dei Re Magi. Con l’augurio di tanto “love”.

Gli auguri delle dive

Non mancano neppure le vamp della televisione italiana. Alba Parietti manda gli auguri dalle vacanze in montagna, felinamente adagiata su una moto da neve e ben coperta da pelliccia e colbacco. In tenuta da sera Valeria Marini, ritratta in posa da fatalona con indosso un luccicante vestito da sera e, alle sue spalle, fuochi d’artificio e luci stroboscopiche. Augura a tutti un buon anno e manda i tradizionali “baci stellari”.