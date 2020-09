Cristina Chiabotto, la romantica dedica al marito su Instagram per l’anniversario di nozze

editato in: da

Ciò che lega Cristina Chiabotto e Marco Roscio è un amore tenero e romantico, proprio come quello delle favole. Sin dall’inizio della loro relazione, hanno coinvolto i loro fan, che, così, hanno potuto sognare insieme all’ex Miss Italia assistendo alla sua storia e, soprattutto, alle sue magnifiche nozze. Da quel giorno è già passato un anno e i due hanno voluto celebrare l’anniversario con dolci dediche reciproche.

Prima di conoscere l’attuale marito, Cristina Chiabotto aveva da poco posto fine al suo fidanzamento decennale con Fabio Fulco. Nessuno, quindi, poteva immaginare che da lì a poco, proprio lei che non sembrava propensa a sposarsi, sarebbe convolata a nozze. Poi l’amore travolgente con Marco Roscio ha sconvolto la sua vita e i due, così, hanno deciso, dopo poco tempo di frequentazione, di compiere il grande passo.

Lo hanno fatto con una cerimonia blindatissima il 21 settembre del 2019, nella suggestiva Reggia di Venaria Reale, alla presenza di 400 invitati. Ad un anno esatto dal giorno speciale, Cristina e Marco hanno riportato alla memoria quei dolci momenti su Instagram.

Ad iniziare è stato proprio Marco Roscio, che ha pubblicato una foto in cui lui e la Chiabotto, con il meraviglioso abito bianco fatto di pizzi e trasparenze, ballano felici e abbracciati dopo essersi detti sì, ricordando la data che per sempre gli rimarrà nel cuore. Immediata la risposta di Cristina, che ha commentato il post del suo compagno:

Auguri a noi, amore mio.

L’ex Miss Italia, poi, ha replicato pubblicando, a sua volta, una bellissima immagine che li ritrae insieme, sempre nel giorno del matrimonio. Poche, ma significative, le parole a corredo:

21 Settembre 2019… 1 anno di noi. Buon anniversario amore mio, per sempre così!

Le fotografie hanno fatto emozionare non solo i fan della coppia, ma anche i loro amici e colleghi, tra cui anche Elena Barolo, che hanno voluto festeggiare l’evento inviando numerosi messaggi di auguri. Insomma, la relazione tra Marco e Cristina sembra procedere a gonfie vele: i due sono estremamente affiatati e innegabilmente innamorati. Se pubblicamente hanno festeggiato l’anniversario condividendo con i loro sostenitori le immagini delle nozze, come celebreranno l’evento in privato?