Cristina Chiabotto si è sposata: matrimonio da favola per l’ex Miss Italia

Dopo un addio al nubilato da favola, per Cristina Chiabotto è arrivato il gran giorno: l’ex miss Italia 2004 ha detto sì al suo Marco.

Circa un mese fa si stava godendo una vacanza, regalata dalle amiche per il suo addio al nubilato, a Tel Aviv e Gerusalemme, mete tanto sognate. Oggi, invece, Cristina Chiabotto ha realizzato il suo desiderio e ha sposato il fidanzato, ormai marito, Marco Roscio.

Una storia di quelle che fanno battere il cuore, nata all’improvviso dopo la fine di una lunga relazione. Marco e Cristina sono una coppia relativamente fresca. Si sono conosciuti, infatti, circa un anno fa e non si sono più lasciati. Cupido deve aver preso davvero bene la mira, perché in pochissimo tempo, i due, hanno capito di non poter far a meno l’uno dell’altro e hanno deciso di sposarsi.

Un matrimonio, quindi, che è stato un po’ una sorpresa per tutti. Cristina, infatti, sembrava essere una di quelle donne che non tiene particolarmente al matrimonio a causa, soprattutto, della sua passata relazione con Fabio Fulco. Una storia di circa 12 anni che, proprio quando tutti si aspettavano una svolta verso l’altare, è finita definitivamente. A mettere la parola fine era stata proprio la Chiabotto, poco sicura dei sentimenti che provava verso l’ex compagno.

Ma per Cristina Chiabotto, di certo, non era ancora arrivato il momento di arrendersi. Poco tempo dopo, infatti, ha annunciato la frequentazione con l’imprenditore Marco Roscio che, dopo poco più di un anno, è diventato suo marito. Cerimonia blindatissima per la coppia, che ha deciso di sposarsi in provincia di Torino. La celebrazione, più precisamente, si è tenuta nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, alla presenza di 400 invitati.

Nonostante la voglia di condividere la festa solo con amici e parenti, Cristina Chiabotto non si è dimenticata dei suoi fan. Ha così postato una foto del grande giorno su Instagram, mostrando il momento dell’uscita dalla chiesa, nel preciso istante in cui gli invitati stanno lanciando il riso. In calce, una breve ma romantica dedica:

21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola.

La Chiabotto non poteva apparire più radiosa di così nell’abito bianco tradizionale, con delicati inserti in pizzo e un bouquet di fiori bianchi. Noi non possiamo far altro che augurare ai novelli sposi una vita piena di felicità, sempre mano nella mano.