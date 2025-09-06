Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Cristina Chiabotto, 10 look che hanno fatto la storia della splendida Miss Italia

Cristina Chiabotto è una delle Miss Italia più note di tutti i tempi, visto che la sua bellezza elegante ha conquistato il cuore degli italiani, che dopo l’anno da Reginetta, l’hanno seguita nelle sue partecipazioni televisive. La showgirl ha raggiunto la notorietà, quindi, grazie al famoso concorso di bellezza ma, di recente, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo, che sembrano far pensare che abbia cambiato idea negli anni su di esso.

Cristina Chiabotto, le dichiarazioni su Miss Italia

Cristina Chiabotto ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla sua carriera, a cominciare dall’avventura a Miss Italia, che l’ha vista trionfare e ottenere il titolo di Reginetta dell’anno. La showgirl ha ricordato quel periodo della sua vita, anche se è convinta che il momento migliore sia quello attuale: “La favola di Miss Italia resta una parte di me, ma ora sono moglie e mamma di due splendide bambine, Luce e Sofia. Grazie a loro mi sento diversa e migliore”.

Cristina Chiabotto è certa che quella che ha vissuto lei sia un’esperienza unica che capita solo a poche persone nella vita, ma è anche convinta del fatto che le sue piccole dovranno poter scegliere autonomamente da grandi che percorso intraprendere. In ogni caso l’ex Miss Italia preferirebbe che loro non decidessero di partecipare al concorso di bellezza: “Quando ho vinto Miss Italia, i social non c’erano: io ci lavoro, con i social, però possono essere anche pericolosi e ferire. Da mamma vorrei evitare che le mie figlie soffrissero per qualche commento o giudizio negativo. Quando pubblico foto di casa e di famiglia, copro sempre il volto delle bambine. Molti mi criticano per questo: non lo faccio per manie di grandezza, da famiglia reale, ma per proteggerle. Instagram mi piace, però non sono dipendente”.

Cristina Chiabotto ha rivelato anche di vedersi più bella adesso, rispetto a quando è stata decretata la più bella d’Italia: “Allo specchio mi piaccio più adesso. Quando mi guardo vedo una donna realizzata, non più una ragazzina”.

Cristina Chiabotto, le esperienze lavorative

Cristina Chiabotto ha raccontato il suo periodo magico da Reginetta di bellezza, ma anche svelato cosa pensa adesso del famoso concorso. La showgirl è stata protagonista di diversi programmi televisivi e, tra i tanti colleghi, alcuni hanno lasciato più il segno nella sua vita: “Innanzitutto il Mago Forest, uomo eccezionale. Conservo un bellissimo ricordo anche di Pablito Rossi: faceva l’opinionista a Mediaset, ci incrociavamo a colazione. Sempre solare e divertente. Pippo Baudo mi ripeteva sempre: ‘Grande Chiabotto, ma purtroppo lei non l’ho inventata io’. Peccato non aver conosciuto di persona Raffaella Carrà, la mia preferita del mondo dello spettacolo”.

L’ex Miss Italia ha svelato di essersi trovata davvero bene a Ballando con le Stelle: “Amo ballare e quindi raramente mi sono divertita come a Ballando con le Stelle. L’avventura più forte, però, è stata quella delle Iene. Io sono una ballerina, ma se mi fanno arrabbiare divento iena”. Sulla sua considerevole altezza ha aggiunto: “I miei 184 centimetri non sono mai stati un problema. Anzi, sono serviti anche per Miss Italia. Solo l’altezza, però, non basta. Per fortuna mio marito è alto, evito soltanto il tacco 12 per non sembrare la Torre di Pisa. Diciamo che è un motivo in più per tenere i piedi per terra”.