Cristina Chiabotto, l’addio al nubilato da sogno su Instagram

Manca ormai pochissimo al matrimonio di Cristina Chiabotto, ma la favola sta già iniziando a prendere forma. La showgirl, infatti, sta vivendo un addio al nubilato da sogno.

“Prelevata” in piena notte dalle amiche, Cristina Chiabotto ha preso un volo che l’ha portata verso una meta tanto desiderata: Tel Aviv. Un addio al nubilato particolarmente felice, che ha voluto raccontare tramite il suo profilo Instagram, ringraziando le ragazze che l’hanno reso possibile con questa fantastica sorpresa. Si è detta particolarmente affascinata da Tel Aviv, in particolare dai suoi tramonti. Tappa anche a Gerusalemme e al Muro del Pianto, che l’ha profondamente emozionata:

Un posto così speciale – ha detto – che regala pienezza al cuore. Oltre l’immaginazione, da scoprire in profondità. Il nostro Prega Mangia e Ama.

A pochi giorni dalle nozze, Cristina non poteva apparire più serena e felice di così. Sarà merito dell’amore che prova per il fidanzato Marco Roscio? Il matrimonio si terrà a fine settembre, in una villa alle porte di Torino e con una cerimonia blindatissima e riservata solo ai parenti e agli amici più stretti. I paparazzi, perciò, dovranno fare un duro lavoro per riuscire ad immortalare qualche momento dell’evento.

Le nozze sono state un po’ una sorpresa per tutti. Cristina e Marco, infatti, fanno coppia fissa da poco più di un anno. La storia è iniziata dopo l’improvvisa rottura della Chiabotto con Fabio Fulco, suo compagno per circa 12 anni. A chiudere la storia proprio lei, ormai non più sicura dei suoi sentimenti.

Poco dopo Cristina Chiabotto ha annunciato la frequentazione con il manager Marco Roscio. Ai due è bastato veramente poco tempo e, dopo aver capito di essere fatti l’uno per l’altra, hanno deciso di organizzare il matrimonio.

A testimoniare il loro amore le numerose foto e dediche che Cristina ha postato sul suo profilo Instagram. Una delle ultime pubblicate, risalente a questa estate, immortala il dolce scambio di sguardi della coppia, accompagnata da una promessa di lei: “Ti guarderò per sempre così”.

Ad una coppia così affiatata non si può che augurare tanta gioia e un matrimonio felice. Ora però sorge spontanea una domanda: che vestito avrà scelto Cristina Chiabotto per il grande giorno? Non ci resta che attendere un nuovo aggiornamento da parte dell’ex Miss Italia.