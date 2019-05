Fabio Fulco parla della nuova (giovanissima) fidanzata. E punzecchia Cristina Chiabotto

editato in: da

Dopo la fine della love story con Cristina Chiabotto, Fabio Fulco è di nuovo innamorato. L’attore ha infatti ritrovato il sorriso accanto ad Eliana Sbaragli, giovanissima modella.

25 anni di differenza non sembrano fermare l’attore che, a 48 anni, si sente pronto per mettere su famiglia. Fulco non ha mai nascosto il profondo desiderio di diventare padre ed è stata proprio questa visione diversa del futuro a mettere in crisi la storia d’amore con l’ex Miss Italia. Oggi, dopo una grande sofferenza, Fabio è tornato a sorridere accanto alla modella Eliana Sbaragli, che sembra essere la donna giusta per lui.

“Diciamo che sto vivendo una fase positiva, voglio dire che sono pronto a iniziare una nuova storia – ha confessato l’attore durante un’intervista a Visto Tv, riferendosi alla top model napoletana -. Ho finalmente voltato definitivamente pagina, ho chiuso per sempre il libro vecchio”.

Fulco ha poi parlato di Cristina Chiabotto, ormai sua ex, senza fare mai il suo nome, spiegando di essere andato avanti e di averla cancellata dalla sua vita. “Quando una love story non va si gira pagina – ha detto -. Ci si rimette a sognare, prendendo i tempi necessari. Dopo questa esperienza negativa credo ancora assolutamente nella famiglia. Anche perché non puoi permettere a una circostanza della vita di distruggerti un sogno”.

“Te la prendi con te stesso per aver creduto in un sogno sbagliato e reagisci con i tempi che non sono dettati dalla testa, ma dal cuore – ha aggiunto parlando della fine dell’amore con la Chiabotto -. Bisogna dimenticare quello che è successo, fare in modo che non ci siano più fantasmi perché per rincorrere un altro sogno devi essere libero altrimenti prendi in giro te stesso. E la famiglia resta il mio grande sogno”.

Mentre Fabio Fulco sogna di formare una famiglia con Eliana Sbaragli, Cristina Chiabotto ha già trovato un nuovo amore. Il fidanzato della modella si chiama Marco Roscio ed è il manager di una famosa azienda torinese, con cui è stata fotografata di recente durante una vacanza di passione a Portofino.

Per Fulco la Chiabotto è dunque storia passata. Ospite a Vieni da Me, la trasmissione di Caterina Balivo, l’attore spende davvero poche parole sulla storia con l’ex Miss Italia.