Fabio Fulco papà bis, è nato il secondo figlio ma è mistero sul nome

Fabio Fulco e Veronica Papa accolgono il loro secondo figlio: dopo Agnes arriva un maschietto del quale ancora non è stato svelato il nome

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Veronica Papa e Fabio Fulco

Fabio Fulco sta vivendo un momento d’oro, sia sul piano professionale che personale. Diviso tra set cinematografici e nuovi progetti televisivi, l’attore napoletano continua a incantare il pubblico con il suo fascino e la sua eleganza senza tempo. Ma, lontano dalle luci della ribalta, c’è un ruolo che oggi gli riempie davvero la vita: quello di papà. Accanto alla moglie Veronica Papa, sposata nel 2023, Fabio ha appena accolto il suo secondo figlio, coronando un sogno d’amore che sembra uscito da una favola. E la loro felicità, raccontata con dolcezza sui social, ha già conquistato il cuore dei fan.

Fabio Fulco, dopo Agnes arriva il secondo figlio, ma non svela il nome

C’è un nuovo principe in casa Fulco: Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta. A dare il bellissimo annuncio al popolo dei social è stato proprio Fabio che ha pubblicato un semplice post su Instagram con un grande fiocco azzurro e la scritta:”Benvenuto al mondo, nostro principe. Amore infinito”.

Inutile dire che la notizia ha riempito il cuore dei fan e in tanti hanno espresso le loro felicitazioni alla coppia, dando il benvenuto al nuovo arrivato. Dal colore del fiocco pubblicato dunque si è evince che si tratti di un bel maschietto, il secondo della coppia, nato dopo la primogenita Agnes, venuta alla luce nel 2021.

L’attore, con il suo sorriso sempre elegante e lo sguardo pieno d’orgoglio, ha raccontato la sua gioia su Instagram, accompagnando il post con le iniziali del piccolo, G. P. e un’ora precisa: 5:46 del mattino. Un dettaglio che sa di emozioni vere che arrivano senza filtri. Resta però il mistero sul nome del piccolino visto che nè Fabio, nè Veronica hanno ancora rivelato la loro scelta.

L’annuncio della seconda gravidanza era già stato dato lo scorso luglio ed era stato anticipato dal desiderio della coppia di avere un secondo figlio: in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, avevano dichiarato “Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere”. Detto, fatto!

Fabio Fulco e Veronica Papa, un amore da favola coronato da una nuova nascita

Fabio Fulco è diventato dunque papà bis e dopo la grande gioia per l’arrivo di Agnes, è arrivato anche un bel maschietto a completare un quadro familiare che sembra una bellissima favola. Accanto a Fabio c’è naturalmente Veronica, di professione ex modella e imprenditrice, che con la sua dolcezza discreta ha conquistato il cuore di Fulco e costruito, passo dopo passo, la famiglia che entrambi sognavano.

Il loro amore è cresciuto lontano dai clamori, fatto di complicità, sorrisi e piccoli gesti e i due si sono sposati nel 2023, in una cerimonia romantica sulla Costiera Amalfitana, circondati dagli affetti più cari e dalla loro piccola Agnes che ora sarà senza dubbio pronta ad accogliere anche il nuovo arrivato.

“Papà, Mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Gioia infinita, ora siamo completi. Amore immenso, grazie Signore mio”: con queste parole di amore e gratitudine per il meraviglioso momento che l’attore sta vivendo al fianco di Veronica, Fabio parla di un sogno che diventa realtà, quello di una famiglia sana, unita e felice.

D’altronde chi segue Fabio Fulco lo sa che l’attore non ha mai nascosto il desiderio di costruire una famiglia solida, fatta di amore e serenità. Dopo gli anni vissuti sotto i riflettori e le storie che hanno riempito le pagine dei settimanali, oggi appare finalmente in quella dimensione serena che tanto cercava. Veronica è stata la svolta, la donna che gli ha restituito equilibrio e gli ha regalato la gioia di essere padre, non una, ma due volte, soprattutto dopo la fine dolorosa della lunga relazione vissuta con Cristina Chiabotto.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!