Fabio Fulco di nuovo papà, Veronica Papa incinta del secondo figlio

IPA Fabio Fulco e la moglie Veronica Papa

Fabio Fulco si prepara a diventare padre per la seconda volta. A dare l’annuncio è stato l’attore, volto noto del cinema e della televisione italiana, che – con una serie di scatti inequivocabili – è tornato su Instagram per condividere con il suo pubblico la lieta notizia: sua moglie Veronica Papa è in dolce attesa. Nelle foto, scattate durante un recente viaggio a Miami, si vede la primogenita Agnes baciare teneramente il pancione della mamma.

Fabio Fulco papà bis, l’annuncio su Instagram

“La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”, ha scritto Fabio Fulco nella didascalia, confermando così che la loro famiglia è pronta ad accogliere un nuovo arrivo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla gravidanza: né il sesso del nascituro, né la data presunta del parto sono stati condivisi, a conferma della volontà della coppia di vivere questa nuova attesa con discrezione, malgrado il pancione sia già molto evidente e non avrebbe più senso nasconderlo.

Veronica Papa, ex modella e imprenditrice, è legata a Fulco da oltre cinque anni. La loro unione è stata suggellata nel luglio del 2023 con un matrimonio da favola celebrato nella suggestiva Basilica di Santa Trofimena, a Minori, in Costiera Amalfitana. Un evento che la coppia sognava da tempo, vissuto con il calore dell’affetto di amici e familiari, che ha rappresentato il coronamento di un amore solido e profondo, già arricchito due anni prima dalla nascita della loro prima figlia, Agnes.

La famiglia si allarga dopo il matrimonio

Non è una sorpresa che la coppia desiderasse ampliare la propria famiglia. Già all’indomani delle nozze, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Fulco e Papa avevano condiviso il loro sogno di regalare un fratellino o una sorellina alla loro bambina. “Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere”, aveva dichiarato l’attore con spontaneità, raccontando anche come avessero deciso di rinunciare al viaggio di nozze, ma non al desiderio di diventare di nuovo genitori: “Per concepire un figlio non serve. Non pensavo di meritare tutto questo amore”.

L’attore, in un’intervista resa in tv, aveva inoltre raccontato di aver scelto il nome della sua primogenita con molta cura, naturalmente aiutato da sua moglie Veronica Papa con cui ha deciso di condividere la sua vita da qualche anno: “Sono stato fortunato a trovare una persona splendida come mia moglie Veronica che mi ha fatto innamorare e mi ha portato piano piano dove non speravo più di poter arrivare e con lei abbiamo deciso di avere questo angelo che il signore ci ha donato, mia figlia Agnes. Questo nome? Siamo devoti a Maria Teresa di Calcutta, è il suo nome di battesimo”.

Diventare padre, dopotutto, era quello che desiderava da tempo: “Non so quanto c’entri l’età ma penso che ero già pronto da tempo a diventare padre però il disegno era questo, è arrivato tutto nel momento giusto e con la persona giusta, mia moglie Veronica e madre di mia figlia”, aveva detto. E ora che la famiglia sta per accogliere una nuova vita, non potrebbe essere più felice di così.