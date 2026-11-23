Per il faccia a faccia con Francesco Totti a Belve 2026, Francesca Fagnani sceglie il velluto blu notte e lascia alle décolleté a punta il guizzo finale

IPA Francesca Fagnani, 10 look che hanno fatto la storia da Belve a Sanremo

C’è un dettaglio che si nota prima ancora del sorriso di Francesco Totti, nelle foto di Belve 2026. Francesca Fagnani sembra vestita di nero, come tante altre volte sul suo sgabello. Poi la luce le cade sulla spalla e il vestito diventa blu. Per il primo faccia a faccia della stagione, la conduttrice ha scelto un abito lungo in velluto che gioca proprio su questo equivoco. E chi ha seguito negli anni i suoi look a Belve sa che, nel guardaroba della padrona di casa, anche un blu quasi nero è una piccola sorpresa.

Francesca Fagnani in velluto blu notte, il primo look di Belve 2026

Il nero, a Belve, è quasi un’abitudine di famiglia. Lo abbiamo visto nei tailleur, nei pantaloni da smoking e nei tubini che Francesca Fagnani porta con la stessa disinvoltura con cui lascia cadere una domanda scomoda. Il velluto aveva già avuto il suo momento di gloria. Nell’autunno del 2025 la giornalista aveva aperto la stagione con un abito nero di Schiaparelli, riconoscibile dalla serratura dorata sul davanti. Era nato lungo fino a terra, ma la stylist Claudia Scutti aveva chiesto alla maison il permesso di accorciarlo al polpaccio. Lo sgabello, a quanto pare, sa essere esigente anche con l’alta moda.

Stavolta l’orlo arriva alle caviglie e il velluto fa quasi tutto da sé. Sulle spalle prende riflessi blu più chiari, sul busto vira appena al viola e lungo la gonna torna scurissimo. È un abito a colonna, vicino al corpo fino ai fianchi, da cui scende quasi dritto. Lo scollo, alto e leggermente disteso verso le spalle, ha un piccolo risvolto che si vede bene quando Fagnani si gira verso l’obiettivo. Le maniche si fermano a tre quarti e si arricciano appena all’altezza dei gomiti. In piedi, accanto a Totti, Fagnani posa con una mano sul fianco. È lì che si vede meglio il taglio del vestito, con il punto vita disegnato dal tessuto e la gonna che cade in una linea continua.

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Ai piedi tornano le sue décolleté nere a punta, lucide, con un tacco sottile che si intravede di lato. Nel primo piano, invece, sono gli orecchini pendenti a goccia a farsi strada tra le onde bionde. Alle mani si vedono un bracciale sottile color oro e qualche anello, uno più luminoso degli altri. È una quantità di gioielli che ha senso per una donna che, mentre parla, usa molto le mani. Gli occhi sono sottolineati di scuro e sulle labbra c’è un rosa appena lucido, la nota più calda di un look che si gioca quasi tutto nei toni della notte.

A Sanremo, nel 2023, Fagnani aveva portato all’Ariston il tulle, i cristalli e perfino uno strascico, in Giorgio Armani Privé. A Belve c’è un’altra misura, anche quando sceglie un abito da sera. Di quella misura aveva parlato proprio Scutti, raccontando quanto conti che Francesca si senta a suo agio mentre lavora. E viene in mente come si è descritta la stessa Fagnani da Mara Venier, “Mi sento ancora una cronista”.

Quando va in onda Belve 2026 e chi sono gli ospiti della prima puntata

Belve 2026 torna martedì 24 novembre alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, per un ciclo di tre appuntamenti. La stagione sarà disponibile anche su Disney+ dal 25 novembre. Tra gli ospiti della prima puntata c’è Francesco Totti, il cui nome era stato anticipato dalla stessa Fagnani. A Domenica In la giornalista ha raccontato di preparare molte più domande di quelle che poi rivolge ai suoi ospiti e ha indicato il faccia a faccia con l’ex capitano della Roma tra quelli che le hanno dato più soddisfazione.

Sul celebre sgabello siederanno anche Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, volto storico del Trono Over di Uomini e Donne. Di Galgani, Fagnani ha anticipato a Mara Venier il gusto per le battute e la voglia di rivendicare il diritto di innamorarsi anche dopo i settant’anni. Nel corso della stagione torna Belve in prova, lo spazio in cui a rispondere alle domande sono persone comuni. Ai fuori onda, come da abitudine, è riservata la sigla di chiusura.