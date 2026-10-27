La carriera da attrice, modella e infine curatrice e organizzatrice di mostre di Sabrina Colle, storica compagna del critico d’arte Vittorio Sgarbi

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IPA Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi

Sabrina Colle è sempre rimasta al riparo dalle luci dei riflettori, nonostante sia compagna di uno degli uomini più famosi d’Italia. Ultimamente è finita al centro della cronaca a causa della spiacevole controversia con Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che l’accusa di gestire egoisticamente il patrimonio del padre malato. Ci fu un tempo, però, in cui Sabrina Colle calcò il palcoscenico: da giovane fu attrice e modella, per poi dedicarsi a tempo pieno al mondo dell’arte, passione condivisa con Vittorio.

Gli studi a Parigi e la carriera da attrice

Sabrina Colle è nata ad Avezzano, in Abruzzo, nel 1973, oggi ha 53 anni. Da ragazza lavora come modella, tra Parigi e Milano, arrivando a posare anche per prestigiose riviste come Vogue. Nel frattempo, su suggerimento dell’attore Ivan Taïeb, studia recitazione presso la scuola di arte drammatica dei Cours Florent a Parigi. L’esordio al cinema arriva nel 1991 con il film I ragazzi del regista Mama Keïta. In Francia recita anche in uno dei primi lavori di Bertrand Bonello, Le chemin du Calvaire et les chapelles de Vence, e con Thomas Robsahn in S.O.S.

Tornata in Italia continua il lavoro al cinema. È nel cast del film Senso ’45 di Tinto Brass e Il manoscritto del principe di Roberto Andò. Non mancano neppure i ruoli da protagonista, in E ridendo l’uccise di Florestano Vancini e La porta delle sette stelle di Pasquale Pozzessere. Dagli anni ‘2000 lascia il grande schermo per il palco teatrale, avviando un sodalizio con la regista Andrée Ruth Shammah, a capo del Teatro Franco Parenti di Milano. Nel 2008 ottiene il Premio Teatrale Nazionale Vallecorsi e, nel 2010, amplia i propri orizzonti collaborando con il Teatro Biondo di Palermo.

Tra i suoi ultimi lavori cinematografici ci sono Deserto rosa del 2009 e Racconti d’amore, del 2013, entrambi diretti dalla cognata Elisabetta Sgarbi.

Oggi Sabrina Colle è curatrice d’arte

“Col tempo ho capito che volevo restare legata al mondo dell’arte in un modo diverso. – ha dichiarato l’attrice – Ho lasciato le luci della ribalta per dedicarmi a ciò che oggi considero il mio vero percorso: l’organizzazione di mostre ed eventi culturali. Un lavoro che mi permette di continuare a respirare arte ogni giorno, senza dovermi esibire, ma creando spazi e occasioni in cui altri possano farlo”.

Oggi Sabrina Colle si dedica a tempo pieno all’ideazione, cura e organizzazione di mostre d’arte ed eventi, collaborando spesso alla valorizzazione di collezioni e progetti legati a Vittorio Sgarbi, come ad esempio le esposizioni della Fondazione Cavallini Sgarbi.

La storia d’amore con Vittorio Sgarbi

Fu forse proprio a una mostra che Sabrina Colle incontrò Vittorio Sgarbi, l’uomo cui è legata da oltre 25 anni. Il loro è un amore non convenzionale, si definiscono una coppia aperta e, in passato, hanno svelato di aver escluso l’intimità fisica dalla loro relazione. Eppure, spiega, “il nostro è un legame fatto di libertà, rispetto e vicinanza quotidiana”. Colle e Sgarbi non si sono mai sposati, seppur il critico ne abbia più volte dichiarato l’intenzione. L’ultimo tentativo di convolare a nozze risale a poco tempo fa, a Venezia.