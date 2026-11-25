Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Martina Colombari

Attrice, modella e showgirl, Martina Colombari è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Seguitissima sui social, l’ex Miss Italia ha inseguito il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non ha mai dimenticato l’istruzione, diplomandosi qualche tempo dopo.

Il successo di Martina Colombari: l’infanzia a Riccione e Miss Italia

Classe 1975, Martina Colombari è nata a Riccione ed è arrivata al successo nel 1991, vincendo l’ambito titolo di Miss Italia. All’epoca aveva solamente sedici anni, da quel momento la sua carriera non si è più fermata.

Dopo l’incoronazione avvenuta sul palco di Salsomaggiore Terme, la giovanissima Martina si trasferisce a Milano, iniziando a lavorare nel mondo della moda. Negli anni Novanta comincia a sfilare sulle passerelle di tutto il mondo, lavorando con stilisti e brand internazionali.

Nel 1991 debutta al cinema con il film Abbronzatissimi, recitando poi in numerose pellicole e serie tv famose come Un medico in famiglia, I Cesaroni e Carabinieri. In parallelo arriva al timone di diversi programmi sportivi e musicali come Un disco per l’estate, Vota la voce e Controcampo.

Dal 1991 al 1995, Martina è stata legata ad Alberto Tomba, celebre sciatore, formando con lo sportivo una delle coppie più seguita dalle cronache rosa. Nel 1996 l’incontro con Billy Costacurta e le nozze celebrate nel 2004.

La loro relazione è una fra le più solide del mondo dello spettacolo e dura tutt’oggi. La coppia ha avuto nel 2004 il figlio Achille Costacurta. Negli ultimi anni la modella aveva scelto con coraggio di raccontare le difficoltà vissute dalla famiglia nel corso dell’adolescenza del figlio. Un percorso difficile legato alle fragilità di Achille e ad una diagnosi di ADHD. Una rivelazione fatta per sensibilizzare i genitori riguardo l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di crisi.

Gli studi di Martina Colombari: il diploma e la carriera

Nonostante il grandissimo successo Martina Colombari non ha mai dimenticato la scuola. Dopo l’elezione nel 1991 a Miss Italia, la modella ha interrotto gli studi presso il liceo scientifico di Riccione. In seguito ha recuperato un anno scolastico, frequentando due anni in uno. In questo modo la showgirl è riuscita a completare al meglio le scuole superiori e ad ottenere il diploma. Ottenuto il diploma, Martina è tornata a concentrarsi sulla sua carriera, fra moda, cinema e tv.

“Io ho iniziato a lavorare a 16 anni, ero una ragazzina di Riccione sbarcata a Milano e già allora avevo gli stessi ritmi di oggi”, aveva raccontato qualche tempo fa la Colombari, parlando del suo passato. La modella aveva anche parlato della scelta di allontanarsi dagli studi per poi riprenderli qualche tempo dopo. Una decisione presa dopo essere stata travolta dal successo: “Purtroppo, questi impegni mi fecero perdere un anno di scuola che però recuperai facendo due anni in uno per poi riuscire a diplomarmi”, aveva rivelato. Dopo il diploma, la conduttrice aveva deciso di non iscriversi all’Università, continuando la sua carriera fra impegni televisivi e successi sui social.