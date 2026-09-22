Martina Colombari, dal primo amore per Alberto Tomba al tradimento: tutti i suoi partner

Martina Colombari si è accompagnata nel corso degli anni a diversi uomini famosi: chi sono

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Martina Colombari

Martina Colombari è una delle donne più ammirate del piccolo schermo: bellissima e professionale, è legata sentimentalmente al calciatore Billy Costacurta, da cui ha avuto il figlio Achille. Nella sua prima autobiografia Il cambiamento sei tu, tuttavia, la showgirl ha rivelato un inedito retroscena dal suo matrimonio, spiegando di aver tradito il suo attuale marito circa sette anni dopo l’inizio della loro relazione. Ma chi sono stati gli uomini che hanno fatto battere il cuore della bella Martina nel corso degli anni?

Martina Colombari, il primo amore con Alberto Tomba

Il primo amore celebre di Martina Colombari è stato senza dubbio quella con lo sciatore Alberto Tomba. I due si conobbero nel 1991: all’epoca, lei era solo una giovane aspirante al titolo di Miss Italia; lui, un membro della giuria chiamato ad esprimere le sue preferenze. La loro storia d’amore durò circa tre anni, e terminò per la volontà della showgirl che, ancora giovanissima, decise di dedicarsi maggiormente alla sua carriera.

Entrambi, tuttavia, conservano uno splendido ricordo della relazione: “Alberto mi offrì una camomilla la sera prima della finale. Nacque l’amore, fu il mio primo vero fidanzato”, ha raccontato Martina a Pomeriggio 5. Nessun rancore da parte di Alberto: “Io e lei non abbiamo litigato. Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede”.

Martina Colombari, l’incontro con Billy Costacurta

Dopo l’addio ad Alberto Tomba, Martina Colombari ha raccontato di non aver avuto frequentazioni serie per circa un anno, ma di aver vissuto con la leggerezza della sua età qualche breve flirt. Nel 1996, tuttavia, arrivò l’incontro con il calciatore Billy Costacurta: complice un amico in comune, i due si conobbero in un appuntamento al buio, e scoccò la fatidica scintilla.

Un amore da favola, che, dopo otto anni di fidanzamento si trasformò in un romantico matrimonio. Nel 2004, inoltre, nacque il primogenito della coppia, Achille.

Martina Colombari, la confessione del tradimento

Nonostante appaiano una coppia perfetta, anche Martina Colombari e Billy Costacurta hanno vissuto profonde crisi, che hanno rischiato di minare la serenità della loro relazione. Lo ha rivelato la showgirl nella sua nuova autobiografia Il cambiamento sei tu, in cui ha raccontato apertamente di aver tradito suo marito circa sette anni dopo l’inizio della loro relazione.

“Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille”, si legge nel volume. Un episodio raccontato da Martina anche durante la sua ospitata a Verissimo: “Ci siamo messi insieme che io avevo solo vent’anni e a 27 ero un po’ cambiata. Ci eravamo troppo abituati l’uno all’altra, troppo presi ognuno dal proprio lavoro e abbiamo perso il controllo della situazione. Mi sentivo trascurata e ho ceduto ad un complimento in più”.

Nello specifico, i complimenti sarebbero arrivati da Valerio Morabito, fascinoso uomo d’affari noto per aver intrapreso relazioni con altre bellissime del mondo dello spettacolo. La “distrazione” di Colombari, tuttavia, non sembra aver lasciato strascichi troppo pesanti sulla sua relazione con Billy: i due, infatti, sono riusciti a ritrovarsi, ed oggi sono più innamorati che mai.