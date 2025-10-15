Alberto Tomba, tutte le fidanzate famose

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alberto Tomba

Per anni re incontrastato delle piste alpine, Alberto Tomba è ancora uno degli sciatori italiani più forti di sempre. Se i suoi successi sportivi parlano da soli (con 50 vittorie di gare in Coppa del mondo e tre ori Olimpici), molto poco si sa invece della sua vita privata.

Nonostante la fama di sex symbol, Tomba ha scelto di mantenere un profilo riservato, pur non negando di aver sempre avuto un certo successo con le donne: “Sul piano affettivo ho avuto poche ragazze, ma ne ho conosciute parecchie. Si avvicinavano prima di tutto perché ero famoso: non è facile tenere i conti…”, ha candidamente ammesso in un’intervista.

Il campione di sci non si è mai sposato e non ha figli, ma tra gli anni ’90 e 2000, quelli dei suoi maggiori successi sportivi, ha frequentato diverse donne famose: in qualche caso si è trattato solo di indiscrezioni, uno in particolare, invece, ha fatto sognare intere generazioni.

Martina Colombari

Quella con Martina Colombari è probabilmente la relazione sentimentale più famosa di Alberto Tomba. Lo sportivo conobbe la showgirl nel 1991, anno in cui vinse Miss Italia: all’epoca, lei era solo una giovane aspirante al titolo; lui, un membro della giuria chiamato ad esprimere le sue preferenze.

La storia d’amore tra lo sportivo e l’allora reginetta di bellezza durò circa 3 anni, e terminò probabilmente per la scelta di Martina di dedicarsi maggiormente alla carriera.

IPA

“Con Martina Colombari non abbiamo litigato. Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede“, ha raccontato il campione al Corriere della Sera molti anni dopo la fine della liaison. Anche l’ex Miss Italia conserva un ricordo molto dolce della storia: “Mi offrì una camomilla la sera prima della finale. Nacque l’amore, fu il mio primo vero fidanzato”, ha spiegato in un’ospitata a Pomeriggio 5.

Janina Frostell, Miss Finlandia

Oltre che per le montagne, Alberto Tomba sembra avere un vero e proprio debole per le Miss: tra il 2000 e il 2001 ha infatti frequentato Janina Frostell, eletta Miss Finlandia nel 1993. Non si conoscono dettagli della relazione tra lo sportivo e reginetta scandinava, se non per un’ammissione fatta dallo stesso Alberto durante un’intervista. Parlando delle sue fidanzate, il campione si lasciò scappare un singolare elenco “C’è stata Cristina, poi Martina, Janina che era Miss Finlandia… Tutte che finivano in “ina”.

Deborah Compagnoni

Per anni i giornali di cronaca rosa hanno parlato di una possibile relazione tra i due atleti di punta della nazionale italiana di sci: Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Complici lunghi allenamenti e la comune passione per lo sport, in molti negli anni ’90 avrebbero giurato che tra la regina delle nevi e lo sportivo bolognese ci fosse molto più di una semplice amicizia.

IPA

Indiscrezioni sempre smentite dai diretti interessati, almeno fino al 2013: solo allora, infatti, Tomba ammise di aver avuto con la collega “un mini-flirt”.

Anna Valle

Mai confermata, invece, la presunta liaison con Anna Valle: fu proprio Alberto Tomba ad incoronarla Miss Italia nel 1995 a Salsomaggiore. Nonostante diverse riviste abbiano parlato di una relazione tra i due negli anni ’90, non sono mai circolate foto né dichiarazioni dei diretti interessati.