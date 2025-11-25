Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Belve Martina Colombari a Belve

Anche Martina Colombari non ha saputo resistere al fascino di Belve e si è lasciata intervistare dalla pungente Francesca Fagnani. Ospite del programma cult di Rai 2 ha regalato un ritratto sincero, composto di dolore, forza, fragilità e un’ironia che resta la sua cifra più autentica. Al centro delle sue confessioni la famiglia: il rapporto di lunga data con il marito, l’ex calciatore Billy Costacurta sposato nel 2004, e i problemi col figlio ventenne Achille.

L’intervista di Martina Colombari a Belve

A Belve Martina Colombari si è commossa quando ha parlato del figlio Achille Costacurta, che ha dovuto affrontare varie difficoltà. La droga, il carcere minorile, il tentato suicidio e la diagnosi di ADHD: un percorso di vita ancora breve ma decisamente intenso, che ha segnato la vita dell’ex Miss Italia.

“Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?”, ha chiesto Francesca Fagnani. “Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”, ha fatto sapere la Colombari.

“Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente”

La Colombari, in questo periodo concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Luca Favilla, ha poi rivelato che “un anno fa è stato mio marito a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata”.

Una rivelazione che spalanca la porta su un periodo oscuro, mai raccontato del tutto fino ad oggi. Il carico emotivo di affrontare le difficoltà di un figlio può travolgere e la Colombari lo ha riconosciuto con disarmante sincerità.

E alla domanda: “Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?” la soubrette ha preferito non rispondere anche se i suoi occhi lucidi non sono di certo passati inosservati.

Martina Colombari tra Costacurta e Alberto Tomba

Poi, come spesso accade a Belve, l’atmosfera si è alleggerita e Martina Colombari si è lasciata andare pure a qualche confessione piccante. Francesca Fagnani ha infatti ricordato alla sua ospite che “nella sua autobiografia ha scritto che dopo la storia con Tomba ha volato di fiore in fiore come un’ape ebbra di miele”.

“Avevo vent’anni. Erano storielline…”, ha risposto la Colombari. “Ma lei scrive anche – ha insistito la Fagnani – che dopo un anno definito sentimentalmente e sessualmente ‘da puledra a briglia sciolta’ arriva, a 21 anni, a darle una calmata Costacurta”.

E qui Martina non ha esitato a condividere un segreto bollente: “Ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa…”.

A Belve la Colombari ha ricordato anche un altro amore della sua vita, Alberto Tomba. La modella e il famoso sciatore si sono amati nei primi anni Novanta per circa quattro anni. “È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più”.

