Sgarbi, ora parla l’altra figlia Alba: “Mi ha riconosciuta”. La frecciata a Evelina

Alba Sgarbi interviene a La Vita in Diretta e racconta le condizioni del padre Vittorio. Poi rivela un retroscena sul rapporto con la sorella Evelina e lancia un appello in tv

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Getty Images Vittorio Sgarbi e la figlia Alba

Mentre Evelina Sgarbi continua a esprimere pubblicamente le proprie preoccupazioni per le condizioni di salute del padre Vittorio, in tv spunta un’altra voce della famiglia. È quella di Alba Sgarbi, l’altra figlia del critico d’arte, che ha deciso di rompere il silenzio intervenendo a La Vita in Diretta. In collegamento dall’esterno del Policlinico Gemelli di Roma, insieme alla madre Kozeta Hajdini, ha raccontato il recente incontro con il 74enne descrivendo una situazione diversa da quella della sorella. E non sono mancate parole amare sul loro rapporto.

Alba Sgarbi contro la sorella Evelina: “Vorrei riallacciare i rapporti”

Da oltre un anno Evelina Sgarbi è una presenza ricorrente nei programmi televisivi, dove racconta le proprie preoccupazioni per la salute del padre Vittorio Sgarbi. Questa volta, però, a intervenire è stata Alba, che ha espresso una posizione differente. Pur senza nascondere il desiderio di recuperare il rapporto con la sorella.

“Le ho scritto ma non mi ha mai risposto un anno fa. Vorrei riallacciare i rapporti“, ha dichiarato durante il collegamento con Alberto Matano.

Al centro delle divergenze c’è soprattutto la percezione differente delle condizioni del padre. Alba ritiene che Vittorio Sgarbi abbia mostrato segnali di miglioramento, mentre Evelina continua a manifestare forte apprensione. E soprattutto a scagliarsi contro Sabrina Colle, compagna di Sgarbi.

“Mi dispiace che dica quelle cose, è convinta che le cose stanno andando male ma io la vedo diversamente”, ha spiegato Alba, aggiungendo di voler comunicare con lei e parlarle per un confronto.

Come sta Vittorio Sgarbi, il racconto di Alba e della madre Kozeta

Alba Sgarbi ha poi aggiornato il pubblico sulle condizioni del padre, ricoverato ormai da settimane al Gemelli di Roma e raccontando alcuni momenti della visita.

“Rispetto a prima molto meglio, prima era intubato, oggi aveva gli occhi aperti, mi ha fatto un cenno con la testa”, ha dichiarato. E ancora: “Una persona gli ha chiesto se fosse contento della visita di Alba e lui ha fatto un cenno con la testa. Mi ha riconosciuta”, ha aggiunto.

A confermare i miglioramenti osservati è stata anche Kozeta Hajdini, madre di Alba nonché cantante lirica di origine albanese: “Dobbiamo ringraziare i medici, l’ho trovato molto migliorato rispetto a venti giorni fa che aveva i tubi. Respira da solo”.

Alba ha inoltre sottolineato che il padre è circondato da persone che gli vogliono bene e che i medici stanno facendo tutto il possibile per aiutarlo.

Una versione completamente diversa da quella fornita nell’ultimo periodo da Evelina. Nell’ultimo intervento a La Volta Buona di Caterina Balivo la giovane ha raccontato un episodio simile a quello riferito dalla sorella. Non senza una punta di polemica.

“Ho incrociato lo sguardo di papà. Gli hanno detto “C’è Evelina, sei contento?” e lui ha annuito piano piano”. Nonostante quel gesto, Evelina non ha nascosto la preoccupazione: “È in lento miglioramento, ma sta comunque male”.

Poi lo sfogo: “Sono preoccupata e arrabbiata perché lui sta male”. E infine l’accusa mirata: “Si devono tutti vergognare e fare un esame di coscienza perché stanno mentendo”.

Chi è Alba Sgarbi

Nata a Tirana nel 1998, Alba Sgarbi è figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi e della cantante lirica di origine albanese Kozeta Hajdini. Cresciuta per lungo tempo in Albania, è stata riconosciuta ufficialmente dal padre e ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, lontano dai riflettori e dalle frequenti apparizioni televisive della sorella Evelina.

Dopo gli studi, si è laureata all’Università Bocconi di Milano, costruendo un percorso personale distante dal mondo dello spettacolo. Il suo nome è tornato al centro dell’attenzione un anno fa, quando ha preso pubblicamente le difese del padre e si è opposta alla richiesta di Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il critico d’arte.

In quell’occasione Alba ha sostenuto che Vittorio sia sempre stato in grado di prendere autonomamente le proprie decisioni e che, in un momento particolarmente delicato della sua vita, avesse bisogno soprattutto di affetto e vicinanza.

Una posizione che ha evidenziato le divergenze tra le due sorelle, oggi nuovamente emerse attraverso le rispettive dichiarazioni televisive sulle condizioni di salute di Sgarbi.