Evelina Sgarbi sulle condizioni del padre, come sta dopo il ricovero: l’intervista a Verissimo

IPA Vittorio ed Evelina Sgarbi

Evelina Sgarbi è pronta a raccontare in tv la verità sulle condizioni di salute di suo padre Vittorio Sgarbi. Lo farà nel salotto di Verissimo, del quale sarà è attesissima ospite nella puntata del 10 ottobre. Oltre a lei Silvia Toffanin darà il benvenuto nel talk show del weekend di Canale 5 anche a Bruno Barbieri che si aprirà durante la puntata sulla sua vita professionale ma anche su quella privata. Attesi anche Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno da poco rinnovato le promesse nuziali d’amore dopo 15 anni insieme, mentre Cristian Mascolino, uno dei protagonisti di Temptation Island, fa sentire la sua voce dopo che la sua ex fidanzata Soraya è stata ospite del talk show la settimana scorsa. È attesa anche per Gülenay Kalkan, che interpreta Feride nella serie Forbidden Fruit.

La salute di Vittorio Sgarbi

Come ogni volta, Verissimo promette un pomeriggio di emozioni e racconti. L’attesa è alta per la partecipazione di Evelina Sgarbi, che farà chiarezza sulle reali condizioni del padre. Da giorni ormai il Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Le sue condizioni di salute sono critiche ma stabili, dopo che è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea.

Una situazione difficile, aggravata anche da i dissidi nati in famiglia. Alba, la primogenita del critico d’arte, racconta che suo padre è vigile e di essere riuscita a comunicare con lui grazie a piccoli movimenti. La figlia più piccola Evelina, invece, non è d’accordo con questa ricostruzione e descrive il racconto della sorella come “falso e privo di fondamento clinico”.

Il rapporto tra Evelina e Vittorio Sgarbi

Tra Evelina e suo padre Vittorio Sgarbi i rapporti sono tesi. Negli ultimi mesi la figlia del critico d’arte si è rivolta al tribunale civile di Roma chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Secondo lei, infatti, Sgarbi non sarebbe più in grado di provvedere autonomamente alla gestione della propria persona e dei propri interessi. A seguito del ricovero, la 23enne ha fatto sapere tramite il suo avvocato: “Il ricovero di Vittorio Sgarbi in gravi condizioni al Policlinico Gemelli non è un evento improvviso, ma il tragico e annunciato epilogo di una gestione irresponsabile delle patologie che affliggono il professore da tempo”.

I problemi di salute affliggono Sgarbi da diversi mesi: nel marzo 2025, l’ex sottosegretario alla Cultura era stato ricoverato per curare una profonda sindrome depressiva che l’aveva provato nel fisico oltre che nella mente. Una soluzione che si è complicata al termine di un’estate frenetica, durante la quale ha partecipato a numerosi eventi estivi. Con l’intervista a Verissimo, Evelina Sgarbi farà quindi luce su una questione complicata, dando un quadro più preciso della situazione.

Gli ospiti di domenica 11 ottobre

Come di consueto, dopo la puntata di sabato, l’appuntamento con Verissimo torna anche di domenica. Silvia Toffanin che accoglierà in studio Selvaggia Lucarelli, Gianluigi Nuzzi, Cristel e Romina Carrisi e Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in attesa del loro secondo bebè. Attese per la prima volta in tv anche Sofia Donadio e Francesca Nota, compagne di classe e amiche del cuore, sopravvissute al drammatico rogo di Crans–Montana.