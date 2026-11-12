Come sta Sgarbi, arriva la sentenza della psicologa del tribunale: può sposarsi

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Ansa Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi può sposarsi, fare testamento e gestire il proprio patrimonio. È quanto emerge dalla valutazione della psicologa nominata dal Tribunale, che conferma le capacità decisionali del critico d’arte nonostante il lungo ricovero. Ma la figlia Evelina non ci sta e annuncia battaglia, contestando una perizia che, a suo dire, non terrebbe conto delle reali condizioni di salute del padre.

Come sta Vittorio Sgarbi, le ultime notizie dall’ospedale Gemelli

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato dal 30 settembre al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il critico d’arte è stato trasferito nel reparto di Pneumologia, dopo aver lasciato la Terapia Intensiva circa due settimane fa.

“Respira bene ed è cosciente”, riferiscono fonti vicine alla situazione, precisando che il 74enne è rimasto vigile per gran parte della degenza, fatta eccezione per i giorni in cui si era resa necessaria la sedazione.

Il trasferimento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di recupero di Sgarbi che, nelle ultime settimane, ha dovuto affrontare una situazione clinica particolarmente delicata.

È stato ricoverato d’urgenza il 30 settembre a causa di una grave insufficienza respiratoria provocata da una polmonite. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento in terapia intensiva e, intorno al 10 ottobre, i medici hanno effettuato una tracheostomia percutanea per garantire un adeguato supporto alla respirazione.

Dopo quasi un mese in rianimazione, il 26 ottobre è arrivato il primo miglioramento significativo, con il passaggio in terapia sub-intensiva e l’avvio della riabilitazione respiratoria.

Adesso, con il trasferimento in Pneumologia, il percorso di recupero prosegue. Anche se non è ancora chiaro quando il critico d’arte potrà lasciare l’ospedale. Nei prossimi giorni potrebbe essere diffuso un nuovo bollettino medico ufficiale per chiarire ulteriormente l’evoluzione delle sue condizioni.

Vittorio Sgarbi può sposarsi e fare testamento per il Tribunale

Mentre Sgarbi continua la sua convalescenza, torna al centro dell’attenzione la vicenda giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che ha sollevato interrogativi sulla capacità del padre di gestire autonomamente i propri interessi.

La novità riguarda il supplemento di perizia depositato dalla psicologa nominata dal Tribunale, che ha confermato le precedenti valutazioni sulle capacità decisionali del critico d’arte.

Secondo quanto emerso, la professionista ritiene che Sgarbi sia ancora in grado di compiere scelte importanti riguardanti la propria vita personale ed economica. Tra queste, anche la possibilità di sposarsi, fare testamento e amministrare il proprio patrimonio.

Una conclusione particolarmente significativa, considerando il lungo ricovero e le difficoltà di salute affrontate dall’ex sottosegretario alla Cultura. Sgarbi aveva parlato della voglia di convolare a nozze con la sua storica compagna, Sabrina Lo Colle, un anno fa.

Va precisato, però, che la valutazione della consulente non equivale a una decisione definitiva del Tribunale. Sarà infatti il giudice a esaminare gli elementi raccolti e a stabilire se siano necessarie eventuali misure di protezione.

Proprio questo passaggio ha provocato una nuova presa di posizione da parte di Evelina Sgarbi, che considera la consulenza insufficiente a rappresentare le attuali condizioni del padre.

Evelina Sgarbi contesta la perizia della psicologa

La figlia del critico d’arte non sembra intenzionata ad accettare le conclusioni della consulente nominata dal Tribunale. La 26enne contesta soprattutto il fatto che la psicologa non abbia effettuato una nuova visita al Gemelli, dopo il trasferimento del padre dalla Terapia Intensiva.

Secondo Evelina, sarebbe difficile formulare una valutazione aggiornata sulle capacità decisionali del genitore senza tener conto direttamente delle gravi difficoltà cliniche affrontate negli ultimi mesi.

La figlia ritiene che il lungo ricovero, la polmonite, il periodo trascorso in rianimazione e le cure necessarie debbano essere considerati attentamente prima di esprimere conclusioni sulla possibilità del padre di assumere decisioni di particolare rilevanza.

Per questo motivo, Evelina ha annunciato l’intenzione di depositare due controperizie, affidate ad uno psichiatra e ad una neuropsicologa.

I due specialisti dovrebbero fornire ulteriori elementi di valutazione, che saranno sottoposti all’attenzione della giudice chiamata a esaminare la controversia.

L’obiettivo della figlia è ottenere un approfondimento che tenga conto dell’intero percorso clinico di Sgarbi e delle eventuali conseguenze sulle sue capacità decisionali.

La vicenda resta dunque aperta su due fronti: quello sanitario, con il critico d’arte impegnato nella riabilitazione respiratoria, e quello giudiziario, con valutazioni differenti sulle sue condizioni.