Kate Middleton, la casa di campagna infestata dal fantasma di un prete

Anmer Hall, la casa di campagna di Kate Middleton e William, è infestata dal fantasma di un prete cattolico, condannato a morte per tradimento

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate Middleton, è infesta dal fantasma di un prete cattolico. La presenza è stata rilevata in diverse occasioni e gli esperti del settore confermano che un’entità extra-terrena si aggira tra le mura della dimora nel Norfolk.

Kate Middleton, Halloween da brivido

Quasi certamente Kate Middleton e William si trovano questo weekend ad Anmer Hall, insieme ai loro tre figli, George, di ritorno dall’Eton College, Charlotte e Louis. E se è vero che nella loro casa di campagna c’è un fantasma, il loro Halloween è sicuramente da brivido.

Kate si è presa una settimana di vacanza dagli impegni pubblici, per occuparsi dei tre figli che sono a casa per le vacanze autunnali. Così, mentre Re Carlo è impegnato nel suo viaggio di Stato ai Caraibi, la Principessa del Galles, William e bambini si concedono almeno il weekend in campagna.

Conoscendo Lady Middleton, è probabile che abbia organizzato una festa speciale per Halloween, preparando personalmente i dolcetti a base di zucca e le decorazioni. Ma indubbiamente la presenza di un fantasma vero in casa aumenta l’effetto paura.

Kate Middleton, la storia di Anmer Hall

William e Kate hanno ricevuto in dono Anmer Hall dalla Regina Elisabetta, come regalo di nozze. All’epoca la giovane coppia fu avvertita del fatto che la casa era infestata dai fantasmi. I due non si preoccuparono dell’inquietante presenza e diedero una risposta tipicamente british: “Nessuna vecchia dimora sarebbe completa senza un fantasma, no?“.

In effetti, la casa è stata costruita in stile georgiano nel 1802 e conta dieci camere da letto. William e Kate l’hanno ristrutturata facendo della cucina il centro della dimora.

La dimora servì da residenza per la famiglia Coldham fino a quando il futuro re Edoardo VII la acquistò nel 1896. Entrò quindi a far parte della vasta tenuta reale di Sandringham, che si estende per 20.000 acri. La casa fu abitata da diversi membri della Famiglia Reale. Poi nel 2011 Elisabetta II decise di regalarla a William e Kate e loro l’hanno adorata da subito, abitandovi anche per un certo periodo all’inizio del loro matrimonio.

Degli interni di Anmer Hall però non conosciamo nulla. Quel poco che abbiamo visto, l’ha mostrato Kate nei video girati nel 2024 quando si stava curando dal cancro.

Kate Middleton, il fantasma di Anmer Hall

Come tutte le case antiche, anche Anmer Hall ha il suo fantasma. “Quando il Principe e la Principessa del Galles si trasferirono ad Anmer Hall… c’era il fantasma di un prete cattolico che vi aveva vissuto e che fu impiccato, squartato e decapitato per alto tradimento, e che per qualche ragione è tornato nella sua casa”, ha affermato lo storico del paranormale Richard Felix nel 2023.

“Sebbene sia stato giustiziato a York, hanno effettivamente sentito la sua voce”, ha aggiunto l’esperto. “E hanno visto il fantasma di quello che dicono essere un prete, aggirarsi per Anmer Hall”.

Si tratterebbe del fantasma di Henry Walpole, un gesuita ed ex residente di Anmer Hall, giustiziato nel 1595 per essersi rifiutato di prestare il Giuramento di Supremazia. Walpole fu canonizzato nel 1970 da Papa Paolo VI.

Kate e William non hanno mai dichiarato di aver avvistato o sentito il fantasma, però sono a conoscenza della sua presenza da quando hanno ricevuto la dimora. A quanto pare, non si sono lasciati impressionare dalla “magnifica presenza” e forse sfrutteranno questa leggenda per rendere più terrificante la festa di Halloween.