Kate Middleton, Charlotte e Louis ne sono ossessionati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Louis e Charlotte

Kate Middleton e William parlano spesso dei loro figli e delle piccole abitudini di famiglia. In questo modo, gestiscono personalmente la comunicazione circa la loro vita privata, senza che la curiosità morbosa prenda il sopravvento. Il silenzio è decisamente più pericolo di piccole rivelazioni.

Kate Middleton, la confessione di William

Questa volta è toccato a William raccontare quanto succede in casa. Come è noto, George, il figlio maggiore del Principe e di Kate Middleton, ormai non abita più con loro durante l’anno scolastico. Infatti, lo scorso settembre ha iniziato a frequentare l’Eton College.

Ma a Forest Lodge ci sono ancora Charlotte e Louis che non vedono l’ora di trascorrere le serate insieme a mamma e a papà davanti alla tv, come una famiglia normale.

A tal proposito, il principe William ha svelato qualche dettaglio sulla serie televisiva di cui i suoi figli più piccoli sono attualmente “ossessionati”.

Durante un’apparizione a sorpresa nella puntata di venerdì 23 ottobre del programma The Graham Norton Show, il Principe di Galles, 44 anni, ha rivelato che la sua famiglia si sta divertendo a guardare il programma televisivo britannico The Celebrity Traitors.

“Lo adoro, e lo adora tutta la mia famiglia”, ha detto William a proposito del reality show di BBC One condotto da Claudia Winkleman.

Kate Middleton, l’ossessione di Charlotte e Louis

“Charlotte e Louis ne sono ossessionati. È un programma televisivo davvero avvincente”. Dunque, questo reality è la nuova ossessione dei piccoli di casa, ma a quanto pare è una passione che condividono almeno con il papà.

William ha anche accennato al suo recente incontro con Ross Kemp , star di Celebrity Traitors , attore, autore e conduttore televisivo inglese.

“Ho visto Ross Kemp il giorno dopo la prima puntata e non ho potuto fare a meno di provare – nel modo più appropriato – a toccarlo per vedere che reazione avrebbe avuto”, ha raccontato William a Norton. “A quanto pare era davvero nervoso!”.

Kate Middleton, le prime parole su George a Eton

Mentre William ha svelato dettagli su Charlotte e Louis, Kate ha parlato per la prima volta di George a Eton e lo ha fatto mentre era in visita a un centro che si occupa di bambini malati terminali.

Uno dei piccoli pazienti ha raccontato della sua scuola e la Principessa gli ha risposto che anche i suoi figli si stavano preparando per le vacanze di metà trimestre. Kate ha anche aggiunto di non vedere l’ora che George torni a casa, perché le è mancato molto.

È probabile che durante le vacanze scolastiche, anche William e Kate si prenderanno una pausa dagli impegni della Corona. Recentemente li abbiamo visti accanto a Re Carlo durante la visita di Stato del Sultano dell’Oman.

È altrettanto probabile che si trasferiscano nella loro casa in campagna, nel Norfolk, Anmer Hall. E lì potrebbero fare visita ai genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, che abitano lì vicino. Infatti, la Principessa ha rivelato che anche loro attendono le vacanze scolastiche per rivedere i tre nipoti.