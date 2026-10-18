Kate Middleton, la novità sul Principe George che la rende “felicissima”

Kate Middleton conta i giorni: George torna a casa da Eton per oltre due settimane. La gioia della Principessa del Galles

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

2 min di lettura

Chiedi a DiLei

Kate Middleton, la novità sul Principe George che la rende “felicissima”
IPA
Kate Middleton
Quando torna a casa il principe George? Come funziona il calendario di Eton? Dove si trova Forest Lodge?

La Principessa del Galles sta facendo il conto alla rovescia sul calendario della cucina di Forest Lodge. Perché da quando George ha varcato i cancelli di Eton, lo scorso 8 settembre, in casa Galles manca qualcosa. Anzi, qualcuno. E per una mamma come lei, che ha sempre messo i figli prima di tutto (protocollo compreso), non dev’essere stato facile abituarsi a quella sedia vuota a tavola. La buona notizia, però, è arrivata: tra pochi giorni il primogenito tornerà a casa. E non per un weekend di corsa, ma per oltre due settimane.

Kate Middleton e il ritorno di George da Eton

Venerdì 23 ottobre il college più famoso d’Inghilterra si svuota per le vacanze di metà trimestre: a Eton le chiamano long leave. Si rientra soltanto l’8 novembre. Fino a oggi George si era dovuto accontentare di qualche fine settimana a casa, come il primo permesso di inizio ottobre. Stavolta, invece, avrà tutto il tempo per stare con mamma Kate, papà William, Charlotte e Louis.

E Kate Middleton non aspetta altro. Negli ultimi due anni ne ha passate tante, dalla malattia alle cure, fino alla tanto attesa remissione. E se c’è una cosa che quel periodo le ha insegnato è che il tempo con le persone che ami non ha prezzo. I pranzi tutti insieme, le chiacchiere sulle nuove amicizie e sui professori: di cose da raccontare, George ne avrà parecchie.

A Eton, per gli studenti del primo anno, gli smartphone sono vietati durante la permanenza al college e al loro posto viene fornito un Nokia (sì, proprio quello). Un mondo a parte, che William conosce benissimo: anche lui ci era arrivato nel 1995, accompagnato da Carlo e Diana. Il desiderio dei Galles, del resto, è chiaro da tempo: sperano che George riesca semplicemente a sentirsi un ragazzo come gli altri. Per quanto possa esserlo il futuro re d’Inghilterra, s’intende.

William e Kate, una famiglia (quasi) normale e il silenzio sui Sussex

Questo modo di vivere la famiglia proviene da un’ispirazione, una persona che con la Corona non c’entra nulla: Carole Middleton. Mamma di Kate, cresciuta in una famiglia modesta della periferia di Londra, ex assistente di volo, ha sempre lavorato sodo. E secondo la biografa Ingrid Seward, autrice di Catherine & Diana, proprio il suo esempio potrebbe spingere William e Kate verso una monarchia meno sfarzosa e più vicina alla gente. E le origini borghesi di Kate, secondo lei, le daranno un “valore immenso, per non dire unico” come futura Regina consorte. Come darle torto?

Forse è anche per questo che Kate, ultimamente, sembra non lasciarsi distrarre da niente. Nemmeno da Harry e Meghan, che giovedì 15 ottobre si sono fatti vedere insieme a Nottingham: era la prima volta da quando sono tornati a vivere in Inghilterra. Tra bagni di folla, selfie, abbracci e un elegante cappotto bordeaux per la Duchessa, i Sussex non sono certo passati inosservati. Nessuna reazione da Kate, nessun commento. Ha altro a cui pensare, come il ritorno di George a casa e le notizie su Re Carlo, perché sono tornate alcune preoccupazioni sulla sua salute dopo un forfait all’evento del centenario della Royal Ballet School.

Kate Middleton William d'InghilterraStar e Vip