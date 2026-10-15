Harry e Meghan Markle, prima apparizione pubblica in Inghilterra. Folla in delirio

Harry e Meghan Markle fanno la loro prima uscita pubblica a Nottingham. La folla è in delirio e la Duchessa sfoggia un look burgundy

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Harry e Meghan Markle hanno fatto la loro prima apparizione pubblica da quando sono tornati a vivere in Gran Bretagna. La coppia ha scelto per la sua prima uscita congiunta Nottingham, dove ha visitato il Community Recording Studio (CRS) di St Ann’s. La folla che ha accolto i Sussex era in visibilio. Forse nemmeno loro si aspettavano una tale manifestazione d’affetto.

Harry e Meghan Markle, la prima uscita pubblica è un successo

Per la prima volta da quando sono tornati a vivere in Gran Bretagna, lo scorso fine agosto, Harry e Meghan Markle hanno partecipato insieme a un evento pubblico. Ovviamente lo hanno fatto da “privati cittadini”. Il loro appuntamento di lavoro non ha niente a che fare con la Monarchia.

Re Carlo e il Principe William temevano questo momento e tutto sommato non a torto. Infatti, Harry e Meghan sono stati accolti dalle persone con enorme affetto. Una vera e propria folla li aspettava in strada a Nottingham per vederli di persona e possibilmente scambiare una stretta di mano o farsi un selfie.

Dal canto loro, il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno deluso. Sono arrivati mano nella mano, lui davanti, lei leggermente dietro. Sembravano di ottimo umore, desiderosi di confrontarsi con gli inglesi, dopo tanto tempo. I due hanno lasciato il Regno Unito nel 2020.

Meghan Markle sommersa dai fiori

Così, si sono fermati a parlare con la gente, hanno scattato foto, stretto mani e abbracciato persone. E pensare che non sono membri attivi della Famiglia Reale.

Meghan è stata addirittura sommersa da mazzi di fiori. Non faceva in tempo a prenderne uno che subito gliene porgevano un altro. Alcuni bouquet erano davvero giganteschi, tanto che la Duchessa ha dovuto chiedere aiuto alla sua assistente che camminava alle sue spalle. Probabilmente Lady Markle non si aspettava un’accoglienza così positiva.

D’altro canto, chi la conosce bene sa che è una persona determinata e che sta vivendo il suo ritorno in Inghilterra come una sorta di sfida nei confronti delle malelingue.

Meghan Markle, il look monocromatico in stile Kate Middleton

Volendo apparire al meglio di sé, Meghan ha scelto un look classico ed elegante. E per meglio adeguarsi ai gusti britannici, si è ispirata allo stile di sua cognata Kate Middleton che ama moltissimo gli outfit monocromatici.

Lady Markle ha scelto una mise burgundy, altro colore massicciamente presente nel guardaroba autunnale della Principessa del Galles.

Il burgundy infatti è considerato particolarmente sofistica. Si tratta di un rosso scuro, molto simile al bordeaux ma con una punta in più di viola.

Meghan ha scelto un cappotto oversize, sotto il quale ha indossato un lupetto e la gonna “Clever Crepe Oliena” di The Fold. Per dare slancio alla figura, ha scelto delle décolleté con tacco altissimo e sottile.

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