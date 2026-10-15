Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Meghan Markle brucia le tappe per Natale e Kate Middleton si trova in difficoltà. Infatti, i suoi progetti rischiano di passare in secondo piano a causa della cognata che già all’inizio di ottobre sta pubblicizzando i prodotti ideati per le feste natalizie.

Kate Middleton e la tradizione del Natale

Kate Middleton si occupa di diversi eventi legati al Natale. Tra questi sicuramente il più importante è il concerto che si tiene alla Abbazia di Westminster, cui quest’anno probabilmente sarà obbligata a invitare anche Harry, Meghan e i loro due figli, Archie e Lilibet.

I preparativi di solito si svolgono a porte chiuse. A volte il Palazzo lascia trapelare di riunioni al Castello di Windsor per organizzare questo importante appuntamento. Ma i dettagli vengono forniti generalmente durante il mese di dicembre, quando Kate partecipa anche ad altre iniziative legate al Natale e registra video da condividere sui social con look ispirati alle Feste.

Insomma, l’idea è di creare l’atmosfera quando ci si avvicina al 25 dicembre senza anticipare troppo i tempi. In primo luogo per dare spazio e visibilità agli altri eventi e progetti in cui la Principessa del Galles e suo marito William sono impegnati e in secondo luogo, perché il messaggio che si vuole trasmettere è legato ai valori del Natale e non tanto alla sua commercializzazione.

Kate Middleton, la concorrenza di Meghan Markle

Ma la presenza di Meghan nel Regno Unito sembra compromettere il lavoro e le aspettative di Kate. La Duchessa del Sussex sta già pubblicizzando da qualche settimana i prodotti natalizi, realizzati dal suo marchio As Ever, bruciando così le tappe e mettendo in ombra il progetto della Principessa del Galles.

Su Instagram Meghan ha già svelato il calendario dell’avvento, per cui è stata criticata, e il cesto realizzato appositamente per Natale.

Inoltre, stanno trapelando già indiscrezioni su come intenda trascorrere le Feste e, unica nota positiva per William e Kate, pare voglia tornare in California.

Kate Middleton e Meghan Markle, come trascorreranno il Natale

William e Kate andranno quasi certamente a Sandringham per trascorrere il Natale con Re Carlo e la Regina Camilla. Qui parteciperanno alla messa del 25 dicembre, insieme ai Sovrani e al resto della Famiglia Reale, come richiede la tradizione.

In seguito, potrebbero concedersi una breve vacanza in qualche località esotica con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

Il problema, quest’anno, era la possibile presenza dei Sussex al castello di Carlo. Ma a quanto pare, Meghan ha intenzione di tornare negli Stati Uniti per le Feste. Una fonte a lei vicina ha infatti rivelato che le mancano gli amici e la madre, Doria Ragland: “Le manca casa, e anche sua madre. Stanno programmando di tornare per le vacanze. Meghan non vede l’ora di rivedere i suoi amici e sta già facendo progetti con loro”.

Questo potrebbe significare che non ci sarà nessun incontro imbarazzante a Sandringham e che non vedremo sfilare Kate e Meghan insieme verso la chiesa di Santa Maria Maddalena.

Mentre è più probabile che le due donne si incontreranno in occasione del pranzo prenatalizio che Re Carlo organizza a Palazzo con la Famiglia Reale allargata, invitando anche i parenti lontani.