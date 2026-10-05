Come sta Vittorio Sgarbi, le parole di Myrta Merlino a La Volta Buona

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ansa/IPA Vittorio Sgarbi e Myrta Merlino

Le condizioni di Vittorio Sgarbi restano critiche ma stabili. A fornire nuovi dettagli sul suo stato di salute è stata Myrta Merlino, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per presentare il libro La bambina del miracolo. Storia della mia mamma geniale. Un’occasione che ha inevitabilmente portato la conversazione anche sul critico d’arte, dal momento che la casa editrice del volume è guidata da Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio. La Merlino ha confidato di aver parlato proprio con lei poche ore prima della diretta e ha riferito quanto appreso sulle condizioni del fratello.

Myrta Merlino a La Volta Buona svela come sta Sgarbi

Parlando del rapporto con Elisabetta Sgarbi e della nascita del suo libro, Myrta Merlino ha spiegato quanto sia stato importante il suo sostegno in un progetto così intimo e personale. Poi, alla domanda di Caterina Balivo sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, la giornalista ha riportato quanto appreso quella stessa mattina.

“Elisabetta Sgarbi è un’editrice straordinaria, senza di lei questo libro non sarebbe nato. Essendo una storia personale, di mia madre (Annamria Palermo, ndr), non era facile da scrivere. Elisabetta è di una sensibilità straordinaria. Sì, so come sta Vittorio. Ho parlato stamattina con Elisabetta. Vittorio è stazionario, non sono ancora in grado di stubarlo perché ha questo catarro infetto che non deve ingoiare. Vittorio è debolissimo. La situazione clinica è complicata”.

Dichiarazioni confermate dall’inviato del programma, Domenico Marotti, che ha riportato in diretta il contenuto dell’ultimo bollettino medico diramato dal Gemelli di Roma, dove Sgarbi è ricoverato da giorni: “Condizioni critiche ma stabili”.

Myrta Merlino si è poi soffermata sulla famiglia che in queste ore sta accompagnando Sgarbi, sottolineando in particolare la dedizione della sorella Elisabetta e della compagna Sabrina Colle. Un affetto che, secondo la giornalista, non è mai venuto meno durante questo difficile periodo.

“È circondato dall’affetto. Non ho mai visto una sorella come Elisabetta amare così tanto il fratello. Sabrina ha di fatto dedicato la vita a Vittorio. Da amica posso dire che è circondato dall’affetto. Lui è stato un uomo eccessivo, per lui la vita era parlare in pubblico, andare in televisione, parlare di arte, la sua passione che lo divorava. Pensare che possa stare male perché ha un rapporto intenso con la vita privata è un errore. Viaggiava di notte per fare le sue conferenze, per andare in tv”.

La Merlino ha quindi ricordato l’energia che ha sempre caratterizzato la vita pubblica di Vittorio Sgarbi, fatta di televisione, incontri, viaggi e soprattutto della passione per l’arte.

Myrta Merlino e l’invito al silenzio per Evelina Sgarbi

Nel suo intervento la Merlino ha così affrontato il periodo precedente al ricovero e la fragilità mostrata da Sgarbi, mettendola in relazione con quella personalità da lei definita “eccessiva”. E ha concluso con un invito a evitare le polemiche familiari mentre il critico d’arte deve fare i conti una situazione clinica così delicata. Il riferimento è a Evelina Sgarbi che dopo l’ultimo ricovero del padre non ha perso tempo per attaccare chi è da tempo accanto al 74enne.

“Quello che credo è che, essendo un uomo degli eccessi, quella vitalità di prima era debordante. Quella voglia di non vivere, quella depressione, è stata tanto forte che l’ha indebolito. In questi casi il silenzio è la miglior cosa. Fossi nella figlia farei silenzio, non polemica”, ha concluso la Merlino.