Evelina Sgarbi, la rabbia dopo la visita al padre Vittorio in ospedale: “Trascinato ed esibito tutta l’estate”

Evelina Sgarbi ha raggiunto Vittorio in ospedale e ha raccontato la sua profonda preoccupazione le condizioni del padre

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Continua l’apprensione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi: il critico d’arte è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, dove proseguono le cure in una situazione definita “critica ma stabile”.

A far visita al padre è stata anche Evelina Sgarbi, arrivata a Roma appena appresa la notizia del ricovero. Dopo averlo visto in ospedale, la figlia ha affidato a una nota le sue parole, raccontando la sofferenza provata davanti alle condizioni del padre e tornando ad accusare chi, a suo giudizio, lo avrebbe sottoposto a uno stress eccessivo negli ultimi mesi.

Evelina Sgarbi, le parole dopo la visita in ospedale

Evelina Sgarbi ha raggiunto l’ospedale Gemelli non appena ha saputo del ricovero del padre. Un momento di profonda apprensione che ha raccontato in una nota, condividendo le emozioni provate dopo quella visita.

“Sono stata oggi al Gemelli da mio padre. Sono sconvolta”, ha scritto Evelina, raccontando di averlo trovato in una condizione che l’ha profondamente colpita.“L’ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, che mi ha devastato la mente e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore”.

Parole che restituiscono tutta la preoccupazione della figlia in queste ore, mentre Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni vengono definite critiche ma stabili.

A spiegare il motivo della sua presenza al Gemelli è stato anche il suo avvocato, Lorenzo Iacobbi, che ha raccontato come Evelina abbia voluto raggiungere il padre non appena ha saputo del ricovero. “Voleva vedere il papà”, ha spiegato prima di lasciare l’ospedale. “Appena ha saputo è venuta a Roma”. Poi, sulle condizioni di Sgarbi, ha aggiunto: “Le condizioni sono al momento critiche, speriamo migliorino nelle prossime ore”.

La rabbia di Evelina Sgarbi: “Esibito tutta l’estate”

Il dolore per quanto visto in ospedale si intreccia con una rabbia che Evelina Sgarbi porta avanti da tempo. Nella sua nota, infatti, la figlia di Vittorio torna sulle preoccupazioni espresse nei mesi scorsi per le condizioni di salute del padre e sulla sua presenza pubblica durante l’estate.

“Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo e io oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione circondato dalle stesse persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l’estate, incuranti dello stress e della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato da tutte le patologie in corso”, si legge nella nota.

Parole molto dure che arrivano dopo mesi in cui Vittorio Sgarbi ha continuato a partecipare a eventi e appuntamenti legati alla sua attività culturale, nonostante le condizioni di salute già delicate. Evelina si chiede quindi cosa possa ancora fare per il padre: “Ed ora cosa posso fare per poter salvare mio padre?”.

Una posizione che si inserisce in una vicenda familiare già complessa e che, da tempo, vede Evelina chiedere maggiore tutela per il padre. Dopo la visita al Gemelli, anche il suo avvocato Lorenzo Iacobbi ha ribadito il punto: “È da più di un anno che ci battiamo perché venga tutelato l’uomo e non il personaggio”.