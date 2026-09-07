Amatissimo su Amazon è adesso in sconto, l'olio di rosa Mosqueta è l'alleato per pelle e capelli che stavate aspettando e che agisce a 360°

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock L'olio di Rosa Mosqueta è il boost di benessere per pelle e capelli da provare ora

Quando con un solo ingrediente possiamo prenderci cura di tutto il nostro corpo, ecco che proprio quell’ingrediente diventa l’alleato numero uno da avere tra i propri prodotti must have. Proprio come accade una volta che si prova l’olio di rosa mosqueta Kanzy, un prodotto amatissimo su Amazon e che agisce come un trattamento completo, dalla testa ai piedi, e in modo 100% naturale.

Offerta Kanzy L’olio di rosa mosqueta che agisce a 360°

L’olio di rosa mosqueta di Kanzy è il vero alleato di pelle e capelli

Un olio vegetale che viene spremuto a freddo per preservarne le proprietà nutritive e la qualità, agendo con un tocco leggero e dal rapido assorbimento, e che risulta perfetto per l’uso quotidiano nella propria routine di cura della pelle ma anche dei capelli.

L’olio di Rosa Mosqueta, infatti, è ricco di proprietà benefiche, che agisce ammorbidendo e levigando la pelle, esaltandone la luminosità ma donando anche un effetto setoso e sano all’intera chioma. Insomma, un prodotto all in one che merita di essere provato e inserito nei propri must have per la cura di sé.

Come agisce questo olio all in one

Un olio che agisce a beneficio totale, reale e immediatamente visibile, sia sulla cute di tutto il corpo (perché lo si può applicare anche sul viso), sia per i capelli, di ogni texture e lunghezza. Un olio che ha diverse proprietà:

elasticizzante , aiutando a migliorare tono ed elasticità della pelle, e agendo a prevenzione nella formazione delle rughe o delle smagliature:

, aiutando a migliorare tono ed elasticità della pelle, e agendo a prevenzione nella formazione delle rughe o delle smagliature: antiage , contrastando i segni del tempo e rallentandone la comparsa grazie alla presenza di acidi grassi polinsaturi, retinolo naturale e vitamine A ed E;

, contrastando i segni del tempo e rallentandone la comparsa grazie alla presenza di acidi grassi polinsaturi, retinolo naturale e vitamine A ed E; antiossidante e protettivo , agendo a protezione della barriera cutanea e preservandola dai danni dei radicali liberi;

, agendo a protezione della barriera cutanea e preservandola dai danni dei radicali liberi; rigenerante e cicatrizzante , andando a favorisce la riparazione dei tessuti e aiutando ad attenuare la visibilità di cicatrici e segni dell’acne.

, andando a favorisce la riparazione dei tessuti e aiutando ad attenuare la visibilità di cicatrici e segni dell’acne. lenitivo, agendo anche per alleviare eventuali arrossamenti, irritazioni o anche lievi scottature solari.

E con la certezza di farsi sempre del bene. L’olio di rosa mosqueta di Kanzy, infatti, è generalmente sicuro e ben tollerato, con solo qualche piccolo accorgimento in caso di pelli grasse, poiché può risultare a volte un po’ troppo corposo, o in caso di particolari sensibilità o pelle reattiva (è sempre meglio provarlo su una piccola parte).

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Come usarlo correttamente

Un prodotto completo, provvisto anche di un comodissimo contagocce e copri contagocce, ma anche di un tergigocce, ovvero di un tool aggiuntivo che vi permette di non sprecare nemmeno una piccola parte di questo olio miracoloso per pelle e capelli.

Un olio che si può utilizzare come trattamento di bellezza ma anche come olio da massaggio, godendo delle sue proprietà e della piacevolezza di coccolarsi a 360°. E che si presta benissimo a un rituale serale, sia di skincare che haircare, lasciando che le sue proprietà agiscano durante la notte sfruttando la capacità rigenerativa del nostro corpo. Ma come usarlo?

L’olio di rosa mosqueta di Kanzy si applica facilmente, utilizzando giusto un paio di gocce a seconda di dove lo si vuole applicare e massaggiandolo delicatamente fino a completo assorbimento. E assicurandosi un boost di benefici e di benessere che va dalla testa ai piedi in un unico gesto di cura reale.

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