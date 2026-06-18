Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock L'olio per capelli perfetto per l'estate

Ammettiamolo: l’estate è meravigliosa, ma per i nostri capelli può trasformarsi in un vero incubo. Tra sole, sale e vento, il rischio di ritrovarsi a settembre con una scopa di saggina al posto della chioma è altissimo. Quest’anno, però, ho trovato il mio punto di svolta con il Biopoint Solaire – Spray On Oil, un olio solare senza risciacquo in formato da 100 ml che promette idratazione, nutrimento e una protezione totale dai raggi UVA, UVB e infrarossi.

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Dopo averlo testato a fondo sotto il sole battente, posso dirvelo con assoluta certezza: è passato dall’essere l’ennesimo prodotto inutile a un must-have assoluto nella mia borsa del mare. C’è però un dettaglio fondamentale da tenere a mente, perché questo prodotto ha una doppia personalità: se usato male rischia di essere un totale disastro, ma se applicato con il giusto metodo si trasforma in una pozione magica.

Il segreto per l’applicazione perfetta

Mettiamo subito le cose in chiaro per evitare malintesi: questo spray è un olio concentrato e non una di quelle lozioni acquose e leggere che si possono vaporizzare a nuvola sulla testa. Se lo spruzzate direttamente sui capelli, imparerete a vostre spese cosa significa l’effetto “patatine fritte”.

Per ottenere un risultato da favola il trucco è semplicissimo. Vi basta premere l’erogatore due o al massimo tre volte esclusivamente sul palmo della mano. A quel punto, strofinate i palmi tra loro per scaldare il prodotto e distribuirlo uniformemente sulle dita. Infine, passate le mani con delicatezza solo sulle punte e sulle lunghezze, evitando la radice e la cute come la peste. Io lo applico sia sui capelli umidi dopo il bagno al mare, sia sui capelli asciutti prima di uscire di casa. Se seguirete questi passaggi, il risultato sarà un’illuminazione pura, con zero effetto untuoso e una lucentezza incredibile.

Una vera e propria rivoluzione per la chioma.

Il motivo per cui me ne sono pazzamente innamorata è che questo olio disarma letteralmente i danni del sole e della salsedine. Dopo una giornata intera in spiaggia, i miei capelli non sono più quella paglia secca e senza vita a cui ero abituata, ma rimangono incredibilmente morbidi, idratati e soprattutto facili da pettinare senza dover combattere con nodi distruttivi.

Inoltre, l’effetto gloss che regala sulle lunghezze sembra quasi quello di un trattamento professionale fatto in salone. Dona una lucentezza sana, naturale e rimpolpata, dando l’impressione di aver appena risciacquato una maschera iper-nutriente. Ad amplificare questa splendida esperienza sensoriale c’è anche il suo profumo tipicamente vacanziero: una fragranza estiva, pulita e leggera che vi farà sentire in modalità spiaggia tropicale anche se vi trovate semplicemente a prendere il sole sul balcone di casa.

Come se non bastasse, la sua formula è talmente ricca che ho scoperto un piccolo trucco extra per la mia routine. Dato che rende i capelli straordinariamente disciplinati, ho iniziato a utilizzarlo anche come impacco ristrutturante pre-shampoo sui capelli umidi. Il risultato finale è quasi paradossale: mi ritrovo con una chioma decisamente più sana, morbida e rigenerata adesso rispetto a prima di partire per le vacanze.

Un piccolo accorgimento per un grande risultato

Il flacone può sembrare piccolino, ma essendo una formula così ricca e concentrata se ne usa davvero una quantità minima a ogni applicazione. Questo significa che, nonostante i flaconi da 100 ml a volte ingannino, questo spray vi durerà tranquillamente per un’estate intera, trasformandosi nell’arma segreta definitiva contro lo stress del mare. Se lo userete con criterio, i vostri capelli vi ringrazieranno per tutta la stagione!

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