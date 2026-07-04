Come prendersi cura dei capelli in estate: 10 regole per 10 prodotti

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iStock Photos Come prendersi cura dei capelli in estate: i prodotti

L’estate è una stagione bellissima, ma capace di mettere a dura prova non solo la pelle, ma anche i capelli. Appena arriva il caldo infatti ci preoccupiamo sempre di applicare la crema solare sul viso e sul corpo, ma spesso trascuriamo il benessere della nostra chioma.

Eppure i capelli subiscono non poco stress durante la stagione calda. La lunga esposizione al sole li rende più fragili e sensibili, secchi e tendenti a spezzarsi. Ciò è dovuto al fatto che la fibra capillare è particolarmente sensibile al caldo. Non solo phon e piastre, ma soprattutto il sole. Una fragilità che aumenta se la chioma è tinta o decolorata.

Proprio per questo motivo è importantissimo prendersi cura dei capelli durante l’estate, seguendo alcuni accorgimenti essenziali che consentiranno di contrastare i danni causati dal sole, assicurandoti una chioma stupenda al tuo rientro in città dalle vacanze.

L’hair routine per prendersi cura dei capelli d’estate parte dalla spiaggia o dalla piscina, arrivando sino alla doccia. Sono dieci step quelli da seguire che ti aiuteranno a evitare danni e saranno la tua routine segreta dell’estate.

Proteggi i capelli dai raggi UV con una protezione specifica

D’estate è importante proteggere non solo la pelle dai raggi UV, ma anche i capelli. Una esposizione prolungata infatti può causare numerosi danni, lasciando l’odiosissimo effetto paglia alla fine della stagione. I raggi UV infatti tendono a degradare la cheratina che si trova nella fibra capillare, alterando il colore e rendendo i capelli più fragili.

Proprio come fai con la pelle, dunque, dovresti usare una crema solare. Si tratta di uno spray solare per i capelli da applicare sempre prima dell’esposizione al sole. Ti aiuterà a creare una barriera protettiva, contrastando la disidratazione della chioma e lasciandola morbida e profumata dopo una giornata al mare.

Risciacqua i capelli dopo il bagno in mare o in piscina

Un gesto che spesso viene ignorato da molti è quello del risciacquo dopo un tuffo al mare o in piscina. Si tratta di un comportamento che può davvero fare la differenza. Ti aiuterà a eliminare il cloro e l’acqua salata, evitando l’effetto crespo. Dopo aver sciacquato i capelli ricordati anche di applicare un olio protettivo sulle lunghezze: ti consentirà di aumentare la barriera ed evitare che il colore sbiadisca.

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Idrata in profondità con le maschere idratanti

L’estate mette a dura prova i capelli: l’esposizione continua a vento e sole, ma anche il caldo, disidratano la fibra capillare. Il risultato? I capelli perdono velocemente luminosità ed elasticità. Il consiglio è quello di applicare almeno due volte a settimana una maschera nutriente per restituire idratazione e morbidezza. Il prodotto infatti penetra negli strati più profondi del capello, combattendo la secchezza.

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Detergi delicatamente rispettando il cuoio capelluto

Durante l’estate il cuoio capelluto è un delle zone più colpite dai danni del sole. Sottoposta a sabbia, caldo e sudorazione. Attenzione però: ciò non significa che dovrai lavare con una maggiore aggressività i capelli. Al contrario, il consiglio è quello di scegliere uno shampoo delicato, privo di solfati aggressivi, capace di detergere in profondità. La cute, particolarmente sensibili nei mesi estivi, ti ringrazierà!

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Elimina il cloro e il sale

Abbiamo già parlato di quanto sia importante risciacquare i capelli dopo un tuffo in piscina oppure al mare. Anche dopo il risciacquo con acqua dolce i residui di sale e cloro spesso restano intrappolati all’interno della fibra capillare. Per questo è necessario utilizzare uno shampoo purificante e ad azione chelante, ideale per rimuovere questi elementi che potrebbero appesantire i capelli, alterando il colore e l’aspetto.

Districa con delicatezza

Un altro step essenziale riguarda il modo in cui scegliamo di pettinare i capelli. L’esposizione al sole, il vento e il sale tendono a creare dei nodi, ma rendono anche la chioma più fragile. Prova uno spray districante e sciogli nodi da applicare su tutte le lunghezze. Ti permetterà di pettinare i capelli con delicatezza, evitando rotture e facilitando il passaggio del pettine.

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Nutri le punte

Le punte sono senza dubbio la zona più fragile della chioma, quella che risente maggiormente di sole, calore e agenti esterni. Per questo durante l’estate è consigliabile applicare un siero nutriente oppure un olio da applicare sulle punte. Ti aiuterà a sigillare le cuticole, donando alla chioma un aspetto sano e lucido.

Proteggi i capelli colorati

Se hai i capelli tinti o decolorati saprai bene quanto i raggi del sole possano risultare dannosi in questi casi. Il sole infatti accelera lo sbiadimento, rendendo spesso il colore disomogeneo oppure opaco. Dopo una giornata al mare dunque usa uno shampoo formulato specificatamente per capelli colorati. Ti aiuterà a preservare la bellezza del pigmento, prolungando anche la durata delle tinta e donandoti un colore che sarà luminoso nel corso delle settimane.

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Idrata il cuoio capelluto

Come abbiamo già detto, il cuoio capelluto viene messo a dura prova durante l’estate. Scottature e sole sono i nemici maggiori, capaci di causare prurito e secchezza. Per questo sarebbe meglio in questa stagione utilizzare un tonico oppure un siero lenitivo specifico per il cuoio capelluto, formulato con ingredienti calmanti e idratanti per prevenire le irritazioni.

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Ripara la fibra capillare

Dopo una lunga giornata al mare, fra sole, vento e salsedine i capelli necessitano di un momento di coccola mirato. Applica una crema oppure un siero ristrutturante prima di andare a dormire. Agirà per tutta la notte, mentre ti riposi, rigenerando i capelli e regalandoti una chioma stupenda.

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