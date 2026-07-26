Illuminano e idratano: gli oli e le creme shimmer risaltano la pelle e l’abbronzatura mettendo in primo piano punti strategici per un effetto glow estremo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Gli oli e le creme corpo illuminanti hanno un effetto glow

L’estate è la stagione in cui la nostra pelle viene messa in primo piano con l’abbronzatura, ma se vuoi esaltarla ancora di più è il momento di aggiungere un nuovo prodotto, anzi due alla tua beauty routine. L’olio corpo e la crema illuminante. Con micropagliuzze scintillanti esaltano la tintarella e se applicati in modo furbo vanno ad attirare l’attenzione sui nostri punti di forza come gambe e décolleté. Praticamente il nostro alleato di bellezza dall’effetto shimmer che merita di essere conosciuto meglio per farlo diventare un must dei prossimi mesi.

Gli oli corpo con brillantini sono idratanti

Il bello degli oli corpo shimmer è che sono prodotti con ingredienti naturali, che idratano la pelle e che ci assicurano un effetto glow per tutto il giorno. Sono prodotti unici e ti diciamo anche il perché. Prima di tutto iniziamo col dire che sono sicuri sulla pelle perché in base alle recenti direttive europee non contengono più micro-plastiche considerate inquinanti, ma degli ingredienti del tutto naturali come le microperle. Un vantaggio da non sottovalutare perché visto che vanno applicati sul corpo non presentano alcun problema.

A questo bisogna aggiungere una caratteristica che quasi certamente li farà entrare tra i tuoi prodotti preferiti dell’estate. Esattamente come i classici oli corpo sono un vero trattamento che rende la pelle molto più morbida ed elastica. Il merito va agli ingredienti, per la maggior parte idratanti che però hanno anche una funzione antiossidante.

Sempre più spesso la loro formula è a base di oli idratanti come quello di cocco, di argan o jojoba che oltre a lasciare un piacevole aroma sulla pelle, la riparano. Questo vuol dire che mentre li indossi non solo brillerai, ma questi stessi ingredienti ripareranno la pelle e la renderanno molto più elastica.

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La crema illuminante corpo per una pelle dorata

Altrettanto efficace come l’olio corpo shimmer è la crema corpo con glitter. Anzi possiamo dire che è il prodotto da avere nel beauty sia quando parti per le vacanze, sia quando torni dalle ferie perché mantiene l’abbronzatura a lungo valorizzandola. Esattamente come l’olio anche la crema corpo illuminante è formata da ingredienti naturali e idratanti che ritardano di gran lunga l’esfoliazione e quindi potrai sfoggiare una pelle dorata e brillante anche al tuo rientro in ufficio.

Se il potere shimmer della crema è indubbio, c’è da dire che la brillantezza varia a seconda della formula e del risultato che vuoi ottenere. Cosa significa? Che se vuoi un effetto luminoso vedo non vedo, la crema giusta per te è quella con particelle perlescenti o iridescenti talmente piccole da avere un risultato discreto sulla cute. Se invece desideri un effetto glow che non si lascia intimorire allora quella più indicata è con pagliuzze dorate che essendo più grandi hanno un impatto visivo maggiore.

Come l’olio corpo, la crema può essere applicata ovunque ma devi fare attenzione a due aspetti. Prima di tutto stendi entrambi i prodotti su spalle, braccia, clavicole, insomma in tutti quei punti di rilievo e che vuoi far risaltare.

Per evitare che l’olio o la crema macchino i vestiti o le superfici con cui vieni a contatto come divani o sedie, non metterli nella parte posteriore delle gambe o in quella interna delle braccia. A questo punto non ti resta che scegliere la tua formula preferita e iniziare a brillare.

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