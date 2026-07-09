Con le temperature alte possiamo avere la sensazione di gambe pesanti e affaticate, ma con le creme giuste avrai un sollievo immediato

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le creme con la loro formula rinfrescante donano un immediato sollievo alle gambe pesanti

L’estate è la stagione in cui le temperature sono decisamente alte e tra gli effetti sgradevoli, oltre alla sudorazione eccessiva, ci sono gambe gonfie e pesanti. Un fastidio che colpisce moltissime persone che a fine giornata si trovano con una sensazione di affaticamento, e in alcuni casi anche crampi. Il caldo, le lunghe ore sedute o le passeggiate sotto il sole sono solo alcune delle cause di questo malessere che porta a una circolazione più lenta e alla ritenzione idrica. Nei casi peggiori il nostro consiglio è di rivolgerti a uno specialista che ti consiglierà i trattamenti adeguati.

Se invece si tratta di un leggero fastidio, online ci sono creme specifiche con una formula “rinfrescante” che agisce direttamente sulla circolazione e sulla ritenzione idrica alleviando il senso di pesantezza. Abbiamo trovato per te 5 creme da mettere in borsa o portare in vacanza per gambe più leggere da mattina a sera.

Elifexir Actidren il gel rilassante per gambe

Più che una crema nel senso tradizionale, Elifexir Actidren è una crema in gel che proprio per la sua formulazione ha un vantaggio straordinario: si assorbe rapidamente senza lasciare aloni. Gli ingredienti principali di questo prodotto beauty sono l’arnica e il cipresso con un’azione drenante che aiuta a stimolare la circolazione. A dare quella sensazione di freschezza, poi, ci pensa l’acqua di pompelmo che ha proprietà lenitive e antiossidanti. Il risultato sono gambe molto più leggere e una pelle idratata e lenita.

Elifexir Actidren Crema in gel rinfrescante

Equilibra Corpo Aloe gambe leggere

Equilibra è uno dei brand più conosciuti e apprezzati perché il suo ingrediente principale è l’aloe vera ricca di benefici. Anche la crema per le gambe non è da meno: la sua texture in gel dona una freschezza extra e immediata. L’aloe vera potenziata dal complesso Aloe 3+ agisce insieme al rusco, hamamelis e vite rossa per aiutare a stimolare la circolazione e a rendere la cute più tonica. Il set composto da tre creme è perfetto per alleviare la gambe affaticate di tutta la famiglia.

Puressentiel e la crema Circulation

In estate non solo le gambe, anche i piedi e le caviglie vengono stressate dalle alte temperature. Per dire addio alla sensazione di pesantezza una delle creme efficaci è la Puressentiel. Il trattamento testato dermatologicamente aiuta a stimolare la microcircolazione grazie all’azione congiunta di ben 17 oli essenziali (come il limone, il cipresso o il ginepro, ecc…) e il mentolo che possono essere applicati su qualsiasi tipologia di pelle, anche quella più sensibile.

Offerta Puressentiel Circulation Crema a base di oli essenziali

Podovis Gel Antifatica

Podovias ha una formula in gel, ma a differenza delle altre ha un “effetto Ice” immediato già dalla prima applicazione. L’aloe vera all’interno della crema in gel agisce con altri agenti emollienti per restituirti una piacevole sensazione di leggerezza e una pelle vellutata. Non devi fare altro che applicarla massaggiandola dal basso verso l’alto e rilassarti a fine giornata.

Offerta Podovis Gel Antifatica Crema effetto Ice

Weleda Gel Fresco gambe leggere

La caratteristica principale delle creme per gambe pesanti è quella di avere ingredienti naturali e anche quella di Weleda non è da meno. La forma a base di acqua distillata a cui sono stati aggiunti prugna, ramoscello di prugnolo, limone biologico rinfrescante e rizoma di iris biologico lenitivo, sono adatti a qualsiasi tipo di pelle, perfino per le donne incinta grazie alla sua formula rinfrescante.

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