Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La crema solare in gel ti protegge dal sole e rende la cute più giovane e fresca

Da quando abbiamo scoperto i benefici che la cura della pelle può apportare alla nostra cute siamo diventate tutte fan della skincare. A prescindere dalla beauty routine essenziale o quella coreana con numerosi passaggi, l’ultimo step della routine di bellezza rimane per tutte applicare la crema solare. La protezione contro i raggi UVB e UVA deve essere applicata tutti i giorni anche in inverno e perfino in città perché dobbiamo proteggerci dal sole ovunque. Spesso i social ci fanno conoscere prodotti che altrimenti non avremmo scoperto soprattutto per quanto riguarda i benefici. A conquistare influencer e creator c’è una crema solare che arriva direttamente dal Giappone e si chiama Skin Aqua Super Moisture Gel UV SPF50+ PA++++. Anche noi ci siamo fatte conquistare da questa crema e in particolare dalla sua formula.

La consistenza in gel si accompagna a una base acquosa che si traduce in una texture leggerissima che una volta applicata non avrai l’impressione di avere anche perché non lascia residui bianchi quindi è perfetta da sfruttare come base trucco. Insomma i benefici non mancano ma per innamorarcene definitivamente scopriamoli tutti e meglio.

La crema con una protezione solare alta

Le creme solari devono proteggerci efficacemente dai raggi solari e la Super Moisture Gel UV SPF50+ PA++++ è proprio stata formulata con questo obiettivo. Skin Aqua, infatti è uno dei brand più conosciuti in Giappone visto che è specializzato nelle creme solari e si è affermato sul mercato del Sol Levante e presto anche nel nostro.

Parlando di protezione solare nello specifico questa crema in gel ha una protezione elevata che possiamo notare non solo per il fatto di avere un SPF 50 +, ma anche per un PA elevato. Cosa vuol dire? Significa che il grado di protezione dai raggi solari proprio per la presenza di quattro + è il massimo che potremo desiderare da una crema solare. Una combo che ci permetterà di uscire o esporci al sole in totale tranquillità.

La protezione solare che scherma e idrata contemporaneamente

Il successo della Skin Aqua Super Moisture Gel UV SPF50+ PA++++ non è dovuto semplicemente al suo alto potere protettivo, ma a una caratteristica che tutte noi cerchiamo quando indossiamo la protezione solare: avere una pelle morbida e nutrita. Beh con questa crema in gel lo possiamo ottenere perché nella sua formula sono presenti due ingredienti chiave, l’acido ialuronico e il collagene idrolizzato.

Il primo aiuta a mantenere idratata la cute perché crea come un film protettivo sulla stessa che non lascia “scappare” l’acqua presente sull’epidermide. Il collagene ha una funzione emolliente e previene la perdita di elasticità. Un mix da non sottovalutare perché se la usiamo quotidianamente potremo esporci al sole e nello stesso tempo avere un effetto anti-ege che fa sembrare la cute molto più elastica e fresca.

La crema da avere sempre in borsa

Nonostante Skin Aqua Super Moisture Gel UV SPF50+ PA++++ sia una crema la cui efficacia duri per ore, se trascorriamo tutto il giorno fuori casa immancabilmente dobbiamo riapplicarla.

Adatta a qualsiasi tipo di pelle, anche quella grassa o secca, non c’è bisogno di struccarci, la sua formula in gel le permette di essere stesa sul make-up senza rovinarlo o modificarlo perché si assorbe velocemente e non lascia aloni bianchi. Anzi se vuoi sapere un piccolo segreto è perfetta anche come primer per far durare il trucco a lungo. In qualsiasi modo la utilizziate la cosa certa è che non unge o appiccica, anzi dona una sensazione di freschezza. Dunque è perfetta per avere un po’ di refrigerio durante le calde giornate estive proteggendoti allo stesso tempo.

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