Proteggere la pelle del viso con una crema solare adeguata è uno degli step più importanti della skincare estiva, ma non dovrebbe mai essere saltato nemmeno durante il resto dell’anno. E quando si trova il prodotto giusto con cui farlo, leggero, fresco e nutriente per la cute, questo passaggio spesso dimenticato o trascurato diventa un momento base per la cura della pelle e per mantenerla sana e bella, oltre che protetta.
Un prodotto come la crema solare a uso quotidiano di Haruharu Wonder, Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen, una protezione con SPF 50+ ma dall’effetto setoso sulla pelle, che agisce in profondità per il suo benessere e che crea una sorta di schermo che la protegge dai raggi solari UVA e UVB dannosi per la pelle.
Indice
Gli ingredienti amici della pelle della crema solare di haruharu wonder
Una crema solare viso che è un vero toccasana per la cute e che si prende cura di lei con un mix di ingredienti naturali:
- olio di crusca di riso infuso con riso nero, dalle proprietà antiossidanti, nutrienti e illuminanti;
- niacinamide, che uniforma il tono della pelle, agendo contro le macchie scure e l’iperpigmentazione;
- l’estratto di Houttuynia cordata, dall’azione lenitiva e idratante;
- estratto di fiori di margherita, che migliorano il tono della pelle e ne aumentano la luminosità;
- l’adenosina, che oltre a migliorare l’elasticità della cute agisce come un antirughe
- propanediolo, idratante
- eco-ceramide (Moringa), che idrata e aumenta la barriera cutanea;
oltre poi a un filtro UV, che protegge la pelle dai raggi dannosi e dalla luce blu.
Perché scegliere Black Rice Moisture Airyfit Daily
Una crema solare dalla texture leggera che lascia respirare la pelle e si assorbe facilmente e in modo rapido, agendo anche come lenitivo e come idratante per la cute. La crema solare di haruharu wonder Black Rice Moisture Airyfit Daily, è un prodotto completo, dalla finitura vellutata, semi-opaca, e che non risulta mai grassa, ottima quindi come crema viso con SPF alto da usare durante l’estate, quando la pelle tende a sudare di più e a produrre più sebo.
Una lozione che si fonde in modo naturale e istantaneo sulla pelle del viso, senza lasciare traccia o aloni, ma adattandosi perfettamente a ogni tipologia di cute, donandole un aspetto più compatto e un colorito più sano.
Come agisce la crema solare al riso nero di haruharu wonder
La lozione offre tutta una serie di benefici unici per la cute, grazie ai suoi ingredienti mirati e dall’azione schiarente, lenitiva e idratante.
Fin dal primo utilizzo, la crema solare Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen agisce come una potente protezione solare a schermatura totale, ma permette anche di
- migliorrea la grana della pelle;
- migliorare l’idratazione della cute, donandole maggior elasticità e compattezza;
- lenire eventuali danni causati dal sole;
- ridurre la perdita di acqua della pelle che, soprattutto in estate, può andare a impoverire la cute e aumentare la comparsa di linee sottili e rughe.
E tutto grazie a questo prodotto specificatamente formulato per una cura a 360° della pelle, da utilizzare come step finale della vostra skincare routine mattutina, su viso, collo, orecchie e décolleté, per garantirsi massima protezione, nutrimento e una pelle più sana, giorno dopo giorno.
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