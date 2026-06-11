Massima protezione, idratazione e compattezza alla pelle con un solo prodotto? La crema solare viso a uso quotidiano al riso nero è la soluzione ideale da aggiungere alla skincare estiva

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock La crema solare con SPF50 che idrata e nutre la pelle per tutta l'estate

Proteggere la pelle del viso con una crema solare adeguata è uno degli step più importanti della skincare estiva, ma non dovrebbe mai essere saltato nemmeno durante il resto dell’anno. E quando si trova il prodotto giusto con cui farlo, leggero, fresco e nutriente per la cute, questo passaggio spesso dimenticato o trascurato diventa un momento base per la cura della pelle e per mantenerla sana e bella, oltre che protetta.

Un prodotto come la crema solare a uso quotidiano di Haruharu Wonder, Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen, una protezione con SPF 50+ ma dall’effetto setoso sulla pelle, che agisce in profondità per il suo benessere e che crea una sorta di schermo che la protegge dai raggi solari UVA e UVB dannosi per la pelle.

haruharu wonder La crema solare al riso nero che idrata, nutre e protegge

Gli ingredienti amici della pelle della crema solare di haruharu wonder

Una crema solare viso che è un vero toccasana per la cute e che si prende cura di lei con un mix di ingredienti naturali:

olio di crusca di riso infuso con riso nero , dalle proprietà antiossidanti, nutrienti e illuminanti;

, dalle proprietà antiossidanti, nutrienti e illuminanti; niacinamide , che uniforma il tono della pelle, agendo contro le macchie scure e l’iperpigmentazione;

, che uniforma il tono della pelle, agendo contro le macchie scure e l’iperpigmentazione; l’estratto di Houttuynia cordata, dall’azione lenitiva e idratante;

estratto di fiori di margherita , che migliorano il tono della pelle e ne aumentano la luminosità;

, che migliorano il tono della pelle e ne aumentano la luminosità; l’adenosina, che oltre a migliorare l’elasticità della cute agisce come un antirughe

propanediolo, idratante

eco-ceramide (Moringa), che idrata e aumenta la barriera cutanea;

oltre poi a un filtro UV, che protegge la pelle dai raggi dannosi e dalla luce blu.

Perché scegliere Black Rice Moisture Airyfit Daily

Una crema solare dalla texture leggera che lascia respirare la pelle e si assorbe facilmente e in modo rapido, agendo anche come lenitivo e come idratante per la cute. La crema solare di haruharu wonder Black Rice Moisture Airyfit Daily, è un prodotto completo, dalla finitura vellutata, semi-opaca, e che non risulta mai grassa, ottima quindi come crema viso con SPF alto da usare durante l’estate, quando la pelle tende a sudare di più e a produrre più sebo.

Una lozione che si fonde in modo naturale e istantaneo sulla pelle del viso, senza lasciare traccia o aloni, ma adattandosi perfettamente a ogni tipologia di cute, donandole un aspetto più compatto e un colorito più sano.

haruharu wonder La crema solare al riso nero che idrata, nutre e protegge

Come agisce la crema solare al riso nero di haruharu wonder

La lozione offre tutta una serie di benefici unici per la cute, grazie ai suoi ingredienti mirati e dall’azione schiarente, lenitiva e idratante.

Fin dal primo utilizzo, la crema solare Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen agisce come una potente protezione solare a schermatura totale, ma permette anche di

migliorrea la grana della pelle;

migliorare l’idratazione della cute, donandole maggior elasticità e compattezza;

lenire eventuali danni causati dal sole;

ridurre la perdita di acqua della pelle che, soprattutto in estate, può andare a impoverire la cute e aumentare la comparsa di linee sottili e rughe.

E tutto grazie a questo prodotto specificatamente formulato per una cura a 360° della pelle, da utilizzare come step finale della vostra skincare routine mattutina, su viso, collo, orecchie e décolleté, per garantirsi massima protezione, nutrimento e una pelle più sana, giorno dopo giorno.

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