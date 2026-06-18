Idratazione e benessere totale per la pelle del viso e del corpo con la crema leggera in sconto che vale la pena provare ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Massima idratazione per viso e corpo con un unico prodotto

Idratare la pelle è uno degli step più importanti per mantenerla sana ed elastica, e questo in estate vale ancora di più, anche per alleviarla dagli stress tipici che questa stagione comporta. Scegliere una crema leggera ma allo stesso tempo nutriente, idratante e lenitiva, quindi, è fondamentale per garantire alla pelle massimo benessere, e optare per una crema che va bene sia per il corpo che per il viso come quella di Cetaphil, è anche la soluzione più pratica e comoda per donare alla cute tutto ciò che le serve utilizzando un unico prodotto che non irrita, non fa sudare e vi dona un boost di idratazione massima e a lunga durata.

Cetaphil La crema leggera e idratante per viso e corpo

La crema leggera di Cetaphil per un’idratazione che dura tutta l’estate

Una crema che si porta comodamente anche in viaggio, dal packaging compatto e dall’efficacia testata, che aiuta a riparare la naturale barriera cutanea e che, dopo solo una settimana di utilizzo, vi garantisce un sollievo perenne e duraturo, come se la pelle fosse costantemente idratata. Ma attenzione, perché approfittando dell’offerta in corso, avrete anche il detergente di Cetaphil, una combo di benessere assolutamente unica.

Una crema leggera per il viso e per il corpo di Cetaphil, infatti, è un prodotto ad altissima tollerabilità, che si adatta a ogni tipologia di pelle e che, anche grazie al fatto di essere senza profumazione, non risulta ma fastidiosa o “pesante” da avere addosso, soprattutto quando il caldo di fa sentire in modo eccessivo.

Una lozione che idrata rapidamente la pelle, agendo in profondità e andando a diminuire la perdita di acqua transepidermica, ripristinando il corretto film idrolipidico cutaneo e garantendo alla cute di essere sempre perfettamente idratata, in qualunque momento della giornata e ovunque voi siate.

Il detergente, invece, ha una formula a pH bilanciato che protegge la pelle durante la detersione quotidiana aiutandola a mantenere la necessaria idratazione, agendo in modo efficace contro tutte le impurità ed evitando la sensazione di secchezza cutanea.

Gli ingredienti idratanti per viso e corpo

Una crema leggera e un detergente super efficaci, che contengono tre ingredienti ad hoc per la cura e l’idratazione della pelle, sia del viso che del corpo:

l a glicerina , uno degli ingredienti più utilizzati in cosmesi e che aiuta la pelle a mantenersi idratata, svolgendo anche un’azione ammorbidente e lenitiva;

, uno degli ingredienti più utilizzati in cosmesi e che aiuta la pelle a mantenersi idratata, svolgendo anche un’azione ammorbidente e lenitiva; il pantenolo , o vitamina B5 che idrata, protegge la cute e lenisce, svolgendo un’azione a 360° per il benessere cutaneo;

, o vitamina B5 che idrata, protegge la cute e lenisce, svolgendo un’azione a 360° per il benessere cutaneo; la niacinaminde, o vitamina B3, che agisce contro le macchie scure, regola la produzione di sebo e idrata la pelle, adattandosi a ogni tipologia di cute.

Una crema e un detergente agiscono a protezione della pelle, mantenendola al corretto livello di idratazione, sia sul viso che sul corpo e il tutto in una sola passata durante la vostra consueta skincare routine.

Un vero concentrato di benessere e di ingredienti mirati per la cute, che agiscono in sinergia perfetta per mantenere la pelle idratata e al massino della salute, proteggendola e lenendola per tutta l’estate.

Cetaphil La crema leggera e idratante per viso e corpo

Come si utilizzano

Il detergente, potete usarlo durante la skincare o la doccia, come un normalissimo detergente viso e corpo. La crema leggera di Cetaphil, invece, si utilizza come una classica crema viso e corpo, applicandola sulla pelle dopo la detersione o la doccia, e lasciandola agire per il benessere della cute.

Una crema che si po’ usare intervallandola con la vostra crema di tutti i giorni, visto che il suo effetto dura fino a 4 giorni, ma che è bene avere tra i propri must have estivi, per permette alla cute di mantenersi sana, idratata e bella.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!