Protegge la pelle con un SPF50+, idrata e combatte il foto invecchiamento cutaneo, la crema solare di BioNike è il mio must e potrebbe essere anche il vostro

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Protegge la pelle dai raggi dannosi e combatte il foto invecchiamento cutaneo

Ci sono prodotti che diventano dei veri must have per ognuna di noi, e quando si tratta di proteggere la mia pelle sensibile con una crema leggera ma con SPF alto, ecco che la scelta è ricaduta sulla crema viso solare e antirughe Age UV Specialist di BioNike Defence Sun. Il motivo? Il comfort assoluto sulla pelle, il fattore di protezione integrato 50+ e la possibilità di avere in un unico prodotto tutti gli ingredienti necessari per far bene alla mia pelle e per combatterne l’invecchiamento cutaneo.

BioNike La crema solare e anti age da usare tutti i giorni

Age UV Specialist di BioNike, il must per idratare e proteggere la pelle

La crema viso Age UV Specialist di BioNike Defence Sun, infatti, non è solo una protezione solare, ma non è nemmeno solo una crema idratante antiage, è entrambe le cose e vi garantisce il massimo benessere e cura per la pelle in un unico prodotto dall’altissima efficacia.

Un mix di ingredienti straordinari per prendersi cura della pelle del viso e per contrastarne i segni del tempo: acido ialuronico, ectoina e niacinamide. Un trio di alleati della pelle che agiscono insieme per garantirle un boost di nutrimento, idratazione e benessere totale, da mattina a sera, proteggendo la pelle dai raggi UVA, UVB e dai radicali liberi generati dai raggi IR, e da tutti gli agenti esterni che possono intaccarla nel corso della giornata.

Come agisce Age UV Specialist

Ma come agisce davvero questa crema solare e antiage di BioNike? L’azione di questi tre ingredienti vi permette di mettere in freno ai segni del tempo, donando alla pelle il massimo dell’idratazione e della protezione possibile.

L’acido ialuronico, oer esempio, è noto per la sua capacità di trattenere le molecole d’acqua nella pelle, garantendole il giusto grado di idratazione ed elasticità di cu ha bisogno. L’ectoina, invece, agisce sulla pelle come un calmante e come un potente ingrediente protettivo, idratante e antinfiammatorio. Infine, la niacinamide contribuisce a ridurre e prevenire la comparsa di macchie scure sulla pelle, levigandola, uniformandola e rafforzando la barriera cutanea protettiva.

Insomma, un concentrato di benefici che varrebbe la pena anche solo così. Ma la crema solare Age UV Specialist è anche e prima di tutto una protezione solare, con SPF 50 + integrato, che significa massima schermatura dai raggi solari. Una crema leggerissima sulla pelle, che si assorbe facilmente e che è particolarmente indicata per chi, come me, ha la pelle sensibile, che tende a seccarsi facilmente e che ha sempre bisogno di essere ben idratata.

BioNike La crema solare e anti age da usare tutti i giorni

Come si utilizza la crema solare di BioNike

Una lozione fluida, da usare durante la skincare mattutina, dopo la detersione e prima del make-up. Un prodotto che potete usare anche in sostituzione alla vostra crema viso, ma anche in aggiunta, io per esempio ho scelto questa seconda opzione per garantire una doppia carica di idratazione alla pelle, applicandola in modo uniforme sulla cute del viso e lasciandola penetrare bene per qualche minuto prima di utilizzare makeup.

Ne basta davvero pochissima, una sola erogazione, per proteggere la pelle per tutto il giorno. Ma potete anche riapplicarla più volte in caso di necessità, di esposizione prolungata al sole o se trascorrerete la giornata al mare, al lago o in piscina, evitando di abbassarne l’efficacia a garantendo al vostro viso il massimo benessere possibile da mattina a sera.

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